Como-Napoli oggi in serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla

Torna in campo oggi 2 maggio il Napoli di Antonio Conte, che potrebbe dover salutare lo scudetto proprio in questo turno. I partenopei affrontano infatti la difficile trasferta di Como per la 35esima giornata della serie A, che dopo aver dato già due verdetti ieri, con la retrocessione matematica di Pisa e Verona, potrebbe assegnare lo scudetto all’Inter con tre giornate di anticipo. Per mantenere vivo il campionato gli uomini di Conte devono puntare obbligatoriamente ai tre punti, ma anche la squadra di Fabregas non può permettersi passi falsi se vuole restare agganciata al treno dell’Europa e non rischiare di vanificare una grande stagione.

Fabregas: “Como-Napoli partita importante, da Conte imparato tanto”

“Il Napoli? Una squadra che ha avuto tanti problemi, con tanti infortuni, di giocatori importanti durante la stagione. Grande merito al mister Conte di averli mantenuti ad un livello alto”. Così l’allenatore del Como Cesc Fabregas parlando in conferenza stampa in vista della partita contro il Napoli in campionato. “Sarà una partita importante. Anche noi abbiamo avuto infortuni. Siamo tutti, Sergi Roberto non può giocare tutta la partita, Vojvoda è tornato ad allenarsi. A parte Addai siamo tutti a disposizione. Sarà una bella partita, di calcio propositivo, due squadre di grande mentalità”, ha aggiunto il tecnico spagnolo. Fabregas è stato un giocatore di Conte al Chelsea. “Ricordando i due anni di Antonio era diverso, ma se la domanda è se abbia imparato qualcosa, sì: tantissimo. Mi ha fatto soffrire a livello fisico, di esigenza, corsa, intensità, andare sempre a mille. Anche io lo voglio nella mia squadra, in un modo magari diverso, anche senza palla. Ma credevo in quello che faceva”, ha ricordato. Infine il capitolo Europa. “Sulla Champions non rispondo. Ma quando Suwarso mi ha detto che avrei avuto la squadra, non sapevo se fossimo pronti. Dobbiamo pensare partita dopo partita. So solo che stiamo facendo una buona stagione, i ragazzi sono cresciuti tanto e speriamo possano fare altri passi in avanti”, ha concluso Fabregas.

Como-Napoli: le probabili formazioni

Como (4-2-3-1) – Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Da Cunha, Perrone; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas.

(4-2-3-1) – Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Da Cunha, Perrone; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Napoli (3-4-2-1) – Milinkovic-Savic; Olivera, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez; De Bruyne, Alisson Santos; Hojlund.

Como-Napoli: orario e dove vederla

La partita Como-Napoli, valida per la 35esima giornata di Serie A, è in programma alle 18. Il match sarà trasmesso in esclusiva in diretta tv e in streaming da Dazn.