Atalanta-Genoa 0-0, la traversa ferma Raspadori

Reti inviolate e poche emozioni alla New Balance Arena di Bergamo

Atalanta-Genoa finisce 0-0 alla New Balance Arena di Bergamo, match valido per la 35a giornata di Serie A. Un punto a testa per Raffaele Palladino e Daniele De Rossi con la Dea che rimane al 7° posto della classifica con 55 punti e il Grifone stabile al 14° posto con 40 punti. Nerazzurri vicini alla rete del vantaggio al 79′ con Giacomo Raspadori che ha colpito la traversa.

Atalanta-Genoa, il tabellino

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, de Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere; Scamacca, Krstovic. All. Raffaele Palladino.

Genoa (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Sabelli, Amorim, Frendrup, Ellertsson; Ekhator, Vitinha; Colombo. All. Daniele De Rossi

Marcatori: nessuno

Ammoniti: Ederson (A), Krstovic (A), Amorim (G)

Arbitro: Pezzuto