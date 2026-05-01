Venezia promosso in serie A, parte la festa

Parte la festa a Venezia. La formazione lagunare guidata da Giovanni Stroppa ha pareggiato in trasferta contro lo Spezia per 2-2 (rete al 7′ di Yeboah che al 32′ sbaglia poi un rigore, raddoppio di Sagrado al 70′, con Valoti che accorcia le distanze al 73′ e pareggio finale di Artistico al 90′) e dopo due stagioni torna in Serie A grazie alla sconfitta all’ultimo minuto del Monza contro il Mantova per 3-2.

Per Stroppa è la quarta promozione in A

Stroppa conquista la quarta promozione in serie A (nelle precedenti non è mai arrivato primo) dopo quelle con Crotone (2019-2020), Monza (2020-2021) e Cremonese (2024-25). La cavalcata arancioneroverde è stata caratterizzata da numeri da primato che riflettono il dominio dei lagunari: primo posto con 79 punti dopo 37 giornate con 23 vittorie, 10 pareggi e solo 4 sconfitte. E’ il miglior attacco del torneo con 75 gol segnati e una difesa solida con 31 gol subiti. Tra i trascinatori spiccano John Yeboah, Gianluca Busio e il portiere Filip Stankovic.