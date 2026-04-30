Figc, Aic e Aiac si schierano con Malagò. Abete pronto a presentare la sua candidatura

“A poco meno di due mesi dall’Assemblea elettiva federale del 22 giugno e ormai in vista dell’ultimo giorno per la presentazione delle candidature alla carica di presidente della Figc, calciatori e allenatori hanno maturato un orientamento condiviso individuando in Giovanni Malagò la persona in grado di rispondere alle tante sfide del presente e soprattutto del futuro”. Lo annunciano le componenti di Aic e Aiac in una nota. “Nel corso degli incontri e dei confronti delle ultime settimane, sono emerse importanti convergenze sui principali punti programmatici quali il Club Italia, la Sostenibilità e le Riforme, il Progetto tecnico-sportivo e il Calcio Femminile; una visione di politica sportiva che, partendo dall’impulso iniziale delle squadre della Lega di Serie A che lo hanno indicato, “offre garanzie in questa delicata e importante stagione federale, nella quale ragionare di sistema è la sola strada da percorrere”, proseguono, auspicando che “Giovanni Malagò sciolga positivamente le sue ultime riserve e sono pronte a ulteriori interlocuzioni che consentano la messa a punto di un programma comune di rilancio della Figc e di tutto il sistema calcistico italiano”.

Lega Serie A: “Bene sostegno Aia e Aiac a Malagò”

La Lega Calcio Serie A in una nota “accoglie con favore la posizione espressa dall’Assocalciatori e dell’Assoallenatori a sostegno della candidatura di Giovanni Malagò alla presidenza della Figc”. “Riteniamo significativo che anche queste componenti del sistema calcio condividano l’indicazione già formulata da 19 club della Lega. Questa convergenza rappresenta un segnale importante di unità e responsabilità, in un momento in cui il calcio italiano ha bisogno di visione, stabilità e capacità di rinnovamento”, si legge ancora nel comunicato di via Rosellini.

Abete pronto a presentare candidatura a presidente Figc

Giancarlo Abete è deciso ad andare avanti e – secondo quanto apprende LaPresse – presenterà la sua candidatura a presidente della Figc, nonostante l’annunciato appoggio dell’Assocalciatori e dell’Assoallenatori alla possibile candidatura di Giovanni Malagò. I candidati hanno tempo fino al 13 maggio per formalizzare la loro candidatura, mentre le elezioni sono in programma il 22 giugno a Roma. Abete è già stato presidente della Federcalcio dal 2007 al 2014, si dimise subito dopo l’eliminazione della Nazionale dai Mondiali in Brasile per mano dell’Uruguay.