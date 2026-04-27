Cagliari-Atalanta e Lazio-Udinese oggi in Serie A, probabili formazioni e dove vederle in tv

Due posticipi oggi, 27 aprile 2026, chiudono la 34ª giornata di Serie A, che nella gara di ieri sera ha visto il pareggio per 0-0 tra Milan-Juventus: sono Cagliari-Atalanta e Lazio-Udinese. La squadra di Palladino torna in campo questo pomeriggio dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia ai rigori contro i biancocelesti e va in trasferta in Sardegna, mentre la Lazio inizia contro i friulani un treno di partite che la porterà a maggio a giocare in una settimana contro l’Inter (due volte in casa, la seconda è la finale di Coppa Italia) e l’ultima nel derby contro la Roma.

1 punto a testa tra Milan e Juve ⚖️#MilanJuve pic.twitter.com/YtMRZH0Ea4 — Lega Serie A (@SerieA) April 26, 2026

I risultati della 34ª giornata

Napoli-Cremonese 4-0

Parma-Pisa 1-0

Bologna-Roma 0-2

Verona-Lecce 0-0

Fiorentina-Sassuolo 0-0

Genoa-Como 0-2

Torino-Inter 2-2

Milan-Juventus

La classifica aggiornata

Inter 79

Napoli 69

Milan 66

Juventus 63

Roma, Como 61

Atalanta 54*

Bologna 48

Lazio 47*

Sassuolo 46

Udinese 43*

Parma 42

Torino 40

Genoa 39

Fiorentina 37

Cagliari 33*

Lecce 29

Cremonese 28

Verona, Pisa 18

*Atalanta, Cagliari, Lazio e Udinese una partita in meno.

Palladino: “Ko con Lazio lascia amaro in bocca, reagire subito”

“La partita dell’altra sera con la Lazio ci lascia amaro in bocca e rammarico. Noi dobbiamo insistere nell’essere più imprevedibili e cinici”, ha detto il tecnico dei bergamaschi in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato. “Domani ci aspettiamo una partita con tante insidie. Il Cagliari ha ottimi giocatori e un bravo allenatore che conosco bene – ha aggiunto – Lo stadio e il clima saranno infuocati, difficile giocare lì. Dovremo essere bravi a reagire subito alla sconfitta con la Lazio, a mettere in campo tanta energia positiva. Il campionato non è finito, da qui alla fine vogliamo fare più punti possibile”.

Pisacane carica il Cagliari: “Abbiamo destino nelle nostre mani”

“Noi sappiamo di avere il destino nelle nostre mani, ci sono sempre meno partite e i punti pesano, se li prendiamo ci preoccupiamo meno delle avversarie, diversamente occorre guardare anche agli altri campi. Dal punto di vista fisico abbiamo gestito la settimana riprendendo lunedì, fermandoci martedì per evitare di avere tre giorni consecutivi di stop e lavorando poi nei giorni successivi con un mini-ciclo di cinque giorni. Dobbiamo crescere per essere pronti in questo rush finale“. Così l’allenatore del Cagliari Fabio Pisacane parlando in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Atalanta in campionato. Nerazzurri reduci dall’eliminazione dalla Coppa Italia. “Dipende sempre da come si reagisce. Dobbiamo aspettarci la migliore Atalanta di Raffaele Palladino, rispetto all’andata vedo una squadra più matura nella gestione dei momenti e della stagione, hanno tante soluzioni in ogni reparto e sicuramente verranno qui per continuare a coltivare le ambizioni europee”, ha aggiunto.

Sulle scelte in attacco. “Esposito è un attaccante, ma è anche uno molto propenso al sacrificio e ha trovato una dimensione diversa stando più dentro al gioco. Spesso in questo campionato abbiamo avuto a disposizione solo due attaccanti da gestire, tutto dipende dagli effettivi che hai nel mazzo e le loro condizioni fisiche, abbiamo recuperato quasi tutti (out Pavoletti e Felici, oltre a Mazzitelli e Idrissi) e cercheremo le migliori soluzioni dall’inizio e in corsa tenendo conto della condizione e del piano gara”, ha detto Pisacane che infine è tornato sulla tenuta mentale in vista del rush finale. “I gol subiti a inizio gara o in avvio di secondo tempo sono spesso frutto di una carenza mentale, è un qualcosa che si è ripetuto e senza dubbio va tenuto in considerazione. Questa è più una questione mentale che fisica, noi paghiamo ancora una condizione non ottimale di alcuni giocatori ma credo che gli indicatori di qualcosa che non va a livello atletico sono infortuni ripetuti o crampi in chiusura di partita, questo non si è mai verificato. Sicuramente dal punto di vista dell’attenzione e della concentrazione bisogna migliorare, il nostro gruppo non è mai venuto meno dal punto di vista dell’applicazione e della dedizione al lavoro, ma certi cali si pagano caro in Serie A quando ti trovi di fronte avversari con un motore di alto livello e tu cerchi di giocare sulle transizioni”, ha concluso.

Cagliari-Atalanta: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Ecco le probabili formazioni di Cagliari-Atalanta:

Cagliari (3-4-2-1): Caprile; Ze Pedro, Mina, Rodriguez; Palestra, Adopo, Deiola, Obert; Esposito, Gaetano; Borrelli. Allenatore: Pisacane.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Scalvini; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Raspadori; Krstovic. Allenatore: Palladino.

L’orario della partita è quello delle 18, la sfida sarà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma di Dazn.

Runjaic: “Sto bene all’Udinese, obiettivo finire bene stagione”

“Kristensen è pronto al 100% per giocare, come spero lo sia tutta la squadra. Giochiamo contro la Lazio, una squadra che è in finale di Coppa Italia e nell’ultimo periodo sta facendo bene. Hanno messo in difficoltà le squadre in cima alla classifica, sono ben strutturati in campo, hanno un buon allenatore e buone individualità, giocano con coraggio, difendono compatti e sono pericolosi quando ripartono. Dovremo dare tutto e fare la nostra partita, senza commettere errori, perché loro li sanno sfruttare bene. Non andremo a Roma da turisti, abbiamo degli obiettivi e vogliamo chiudere bene la stagione”. Così l’allenatore dell’Udinese Kosta Runjaic ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domani contro la Lazio. Capitolo assenze. “Karlstrom e Davis sono due giocatori importanti, di cui non esiste una copia nella nostra rosa”, ha aggiunto.

Sulle ambizioni presenti e future. “Non ho rimpianti per questa stagione. Noi cerchiamo di trarre il massimo dalle occasioni che ci capitano e siamo nella posizione in cui siamo per le prestazioni che abbiamo fatto”, ha detto Runjajc. “Ci sono ancora cinque giornate, possiamo finire più in su o più in giù di dove siamo, vogliamo migliorare rispetto alla scorsa stagione e per arrivare ai 50 punti ci servono almeno due vittorie e un pareggio, non ci possiamo permettere sconfitte come quella contro il Parma, da cui domani dobbiamo dimostrare di aver imparato”, ha ribadito. Infine sul suo futuro. “Non ho mai detto di volere un colloquio con la società. A fine stagione ci siederemo insieme come è normale che sia e analizzeremo il nostro campionato. Ho ancora un anno di contratto, sto bene qui, lavoro con ottime persone e c’è una bella atmosfera“, ha concluso.

Gila ko, salta l’Udinese: le sue condizioni

Mario Gila salterà la partita tra Lazio e Udinese. In una nota il club biancoceleste comunica che “durante la gara Atalanta–Lazio, Mario Gila ha riportato un trauma contusivo/distorsivo di lieve entità alla caviglia. Il calciatore ha già iniziato il protocollo riabilitativo e le sue condizioni cliniche saranno rivalutate nei prossimi giorni”.

Lazio-Udinese: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Ecco le probabili formazioni di Lazio-Udinese:

Lazio (4-3-3): Motta; Lazzari, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Basic, Cataldi, Taylor; Cancellieri, Maldini, Zaccagni. All. Sarri

Udinese (3-4-2-1): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Zarraga, Kamara; Ekkelenkamp, Atta; Zaniolo. All. Runjaic

L’orario della partita è quello canonico per i posticipi, fischio d’inizio alle 20.45. La sfida sarà trasmessa su Dazn e Sky Sport, e in streaming su Now Tv e SkyGo.