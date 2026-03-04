Accesso Archivi

giovedì 5 marzo 2026

Lazio-Atalanta 2-2 in Coppa Italia, discorso qualificazione rimandato al ritorno

Un momento della partita (Foto Alfredo Falcone/LaPresse )
Gol ed emozioni all’Olimpico nella seconda semifinale di Coppa Italia. Tra Lazio e Atalanta si chiude sul 2-2, con la Dea di Palladino capace di riacciuffare per due volte i biancocelesti.

Tutto aperto in vista del ritorno a Bergamo. Le reti nella ripresa. In apertura è Dele-Bashiru a sbloccare il risultato portando avanti la squadra di Sarri (47′). Pasalic replica prontamente (51′). Dia riporta in vantaggio la Lazio (87′) ma poco dopo Musah pareggia (89′).

Ieri la prima semifinale della competizione tra Como e Inter si era conclusa sullo 0-0.

