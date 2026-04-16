Aston Villa-Bologna e Fiorentina-Crystal Palace, oggi in Europa: orario, probabili formazioni e dove vederle

Aston Villa-Bologna e Fiorentina-Crystal Palace si giocano oggi, giovedì 16 aprile 2026, per i quarti di finale di ritorno di Europa League e Conference League. Le due italiane vengono da pesanti sconfitte nelle gare di andata, che rendono più che complicato il passaggio del turno. La squadra di Italiano nonostante una buonissima partita disputata al Dall’Ara ha perso 3-1, mentre i viola hanno dovuto registrare un pesante 3-0 a Londra.

Who’ll secure their spot in the semi-finals tonight? 🔮#UECL pic.twitter.com/FX0QVFKEY1 — UEFA Conference League (@Conf_League) April 16, 2026

Aston Villa-Bologna: orario, probabili formazioni e dove vederla

Aston Villa (4-2-3-1): Emiliano Martinez; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne; Onana, Tielemans; McGinn, Rogers, Buendia; Watkins. All. Emery.

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Joao Mario, Heggem, Vitik, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Bernardeschi, Castro, Rowe. All. Italiano.

La partita Aston Villa-Bologna inizia alle 21 e sarà visibile in tv e streaming sui canali di SkySport e su SkyGo e NowTv.

Vanoli: “Serve la partita perfetta”

“Sappiamo che dobbiamo fare la partita perfetta, ma sappiamo anche che il calcio può regalare questi sogni e domani ci dobbiamo provare con le forze che abbiamo a disposizione e la mente libera, sapendo anche che possiamo rischiare qualcosa. Il bello del calcio è arrivare a queste partite per provare a fare qualcosa che anche in campionato sembrava impossibile. Ho detto ai ragazzi che dobbiamo provarci”. Così il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del ritorno dei quarti di finale di Conference League contro il Crystal Palace, che si è imposto 3-0 nel match d’andata. “I rumors sul prossimo allenatore? Sono nel calcio da tanti anni, so come funziona, io vado avanti. Devo solo guardare quello che stiamo facendo e che stanno dicendo i numeri. Quando faccio qualcosa poi voglio continuarlo. La società mi ha sempre dato fiducia, so la stima che hanno nei miei confronti. Io devo guardare il presente e finire quello che è stato iniziato, che sembra poco ma è tanto”.

Fiorentina-Crystal Palace: orario, probabili formazioni e dove vederla

Fiorentina (4-3-3): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Balbo; Ndour, Fagioli, Mandragora; Solomon, Piccoli, Gudmundsson. All. Vanoli.

Crystal Palace (3-4-2-1): Benitez; Richards, Lacroix, Canvot; Munoz, Wharton, Lerma, Mitchell; Sarr, Pino; Mateta. All. Glasner

La partita del Franchi tra Fiorentina-Crystal Palace inizia alle 21, e sarà visibile in tv e streaming sui canali di SkySport e su SkyGo e NowTv.