La Fiorentina crolla 3-0 sul campo del Crystal Palace nell’andata dei quarti di finale di Europa Conference League, risultato che compromette quasi del tutto il discorso qualificazione in semifinale in vista della gara di ritorno prevista tra una settimana a Firenze. Mateta sblocca il risultato al 24′ su calcio di rigore, Mitchell raddoppia poco dopo la mezz’ora. Nella ripresa nel finale Sarr trova il tris che condanna ulteriormente la squadra di Vanoli.
Conference League, la Fiorentina travolta dal Crystal Palace: 3-1 per i londinesi
Qualificazione difficile per i viola dopo il tonfo a Selhurst Park nell’andata dei quarti