Home > Calcio > Per Milik nuovo infortunio: come sta l’attaccante della Juve

Arkadiusz Milik si ferma ancora. L’attaccante della Juventus deve fare i conti con un nuovo stop fisico che rischia di tenerlo lontano dal campo per diverse settimane, rallentando ulteriormente una stagione già segnata da problemi muscolari e da una continuità mai realmente trovata.

“In seguito a un problema muscolare accusato durante l’allenamento di ieri, questa mattina Milik è stato sottoposto ad accertamenti radiologici presso il J Medical” si legge nella nota diffusa dal club bianconero. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra, un infortunio che richiederà attenzione e tempi di recupero non immediati.

Lo staff medico della Juventus ha già impostato il percorso riabilitativo, ma la situazione sarà monitorata passo dopo passo. Tra circa dieci giorni, infatti, il calciatore verrà sottoposto a nuovi controlli per valutare l’evoluzione dell’infortunio e stabilire con maggiore precisione i tempi necessari per il rientro in campo.

Tegola per l’attacco bianconero

Per Luciano Spalletti si tratta di un’assenza pesante, soprattutto in un momento delicato della stagione, in cui ogni partita può risultare decisiva. Milik rappresenta infatti un’alternativa importante nel reparto offensivo, capace di garantire esperienza, fisicità e presenza in area di rigore. Il suo stop obbligherà il tecnico a rivedere le rotazioni in attacco, facendo affidamento sugli altri interpreti a disposizione.

Resta ora da capire quanto tempo sarà necessario per rivedere Milik in campo, con la speranza, in casa bianconera, che il recupero possa avvenire senza complicazioni e nel più breve tempo possibile.