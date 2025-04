L’attaccante polacco è in bianconero dall’agosto 2022

La Juventus comunica di aver raggiunto un accordo con Arkadiusz Milik per il prolungamento del contratto del giocatore fino al 30 giugno 2027. L’attaccante polacco, in bianconero dall’agosto 2022, ha raccolto finora 17 gol nelle 75 partite giocate complessivamente con la Juventus.

Il post diventato virale a ottobre di Milik

Nell’ottobre 2024 era diventato virale il post di Milik su Instagram: “Quanto ca**o mi manca tutto ciò. Missing the game. Can’t wait to be back out there, stronger and hungrier than ever!” aveva scritto l’attaccante bianconero, che è ai box da mesi per un infortunio.

Milik saltò l’Europeo 2024

Nl 2024 Arkadiusz Milik ha saltato l’Europeo di Germania. L’attaccante della nazionale polacca si era procurato un infortunio al ginocchio nel corso dell’amichevole di preparazione alla competizione giocata contro l’Ucraina. “Il giocatore – si legge sul sito della Federcalcio polacca – tornerà al club e sarà costretto a sottoporsi ad artroscopia al ginocchio”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata