Champions League, Real Madrid furioso con l’arbitro: il Bayern fa festa e va in semifinale

Successo pirotecnico del Bayern Monaco sul Real Madrid e i bavaresi volano in semifinale di Champions League. All’Allianz Arena la formazione di Kompany si impone 4-3 nel ritorno dei quarti e bissano il successo ottenuto all’andata al Bernabeu (2-1), eliminando i Blancos che si illudono con la rete di Arda Guler dopo pochi secondi dal via su errore di Neuer. Pavlovic replica prontamente (6’), ma Guler va ancora a segno su punizione (29’). Kane pareggia i conti (38’) ma Mbappé riporta avanti il Real prima dell’intervallo (43’). Nel finale della ripresa i Blancos restano in dieci per l’espulsione di Camavinga e poco dopo Luis Diaz firma il 3-3 (89′). La rete della sicurezza è siglata da Olise nel recupero (94’). Dopo il triplice fischio, Arda Guler viene espulso per proteste. In semifinale il Bayern affronterà il Psg.

⏱️ 86' | 2-3 | Segunda amarilla para Camavinga. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 15, 2026

Arsenal-Sporting Lisbona 0-0

L’Arsenal accede alle semifinali di Champions League. All’Emirates Stadium i Gunners chiudono sullo 0-0 il ritorno dei quarti di finale contro lo Sporting Lisbona e avanzano grazie al successo per 1-0 dell’andata in Portogallo. In semifinale i londinesi di Arteta affronteranno l’Atletico Madrid