Champions League, oggi il ritorno dei quarti Bayern Monaco-Real Madrid: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Torna la Champions League. Oggi, mercoledì 15 aprile, il Real Madrid è ospite del Bayern Monaco all’Allianz Arena nel match di ritorno dei quarti di finale. Una partita tutta in salita per i Blancos, con i bavaresi forti del successo in trasferta per 1-2. Un risultato che obbliga Kylian Mbappé e compagni a una partita offensiva e improntata all’attacco per cercare la rimonta.

Contemporaneamente in campo anche Arsenal-Sporting Lisbona, con i Gunners usciti vincitori all’andata grazie alla rete di Kai Havertz nel recupero.

Bayern Monaco-Real Madrid: orario e dove vederla in tv

Bayern Monaco-Real Madrid è in programma alle 21.00, all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. Il match sarà visibile in esclusiva su Amazon Prime Video.

Bayern Monaco-Real Madrid: probabili formazioni

Rosa al completo per Kompany, che dovrebbe confermare dunque le scelte dell’andata. A centrocampo ancora la coppia Pavlovic-Kimmich. Davanti ancora panchina per Musiala, con Olise, Gnabry e Luis Diaz a comporre il terzetto alle spalle di Kane.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Pavlovic, Kimmich; Olise, Gnabry, Luis Diaz; Kane

Nel Real Madrid, ballottaggio al centro della difesa tra Militao e Huijsen. A centrocampo Bellingham dal primo minuto e Camavinga in panchina. Mbappé e Vinicius la coppia d’attacco.

REAL MADRID (4-4-2): Lunin; Alexander Arnold, Militao, Rudiger, Mendy; Arda Guler, Pitarch, Valverde, Bellingham; Mbappè, Vinicius.

🔴 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛𝘿𝘼𝙔 ⚪️



🆚 Sporting CP

🕗 8pm (UK)

🏆 UEFA Champions League

🏟️ Arsenal Stadium pic.twitter.com/jlAsGQk1o5 — Arsenal (@Arsenal) April 15, 2026

Arsenal-Sporting Lisbona: orario, dove vederla in tv e probabili formazioni

Arsenal-Sporting Lisbona sarà trasmessa su Sky, ma sarà anche visibile in chiaro su TV8. Il match sarà disponibile inoltre in streaming sull’app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma web di TV8. Calcio d’inizio alle 21.00.

ARSENAL (4-2-3-1): Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapié; Zubimendi, Rice; Madueke, Eze, Trossard; Gyokeres

SPORTING LISBONA (4-2-3-1): Rui Silva; Fresneda, Diomande, Goncalo Inacio, Araujo; Hjulmand, Morita; Catamo, Trincao, Pedro Goncalves; Suarez