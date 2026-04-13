Fiorentina-Lazio oggi in Serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Oggi, lunedì 13 aprile, va in scena il posticipo della 32esima giornata di Serie A. In campo Fiorentina e Lazio, con fischio di inizio alle 20.45. Ad arbitrare l’incontro sarà Michael Fabbri di Ravenna.

La Fiorentina arriva alla partita di stasera dopo la batosta subita giovedì in Conference League in casa del Crystal Palace. I Viola devono concentrarsi sulla conquista di tre punti importantissimi per agguantare la tanto sospirata salvezza. Con 32 punti, gli uomini di Paolo Vanoli al momento sono sopra la zona retrocessione, ma hanno bisogno di mettere altro distacco tra sé e le posizioni più basse della classifica.

La Lazio naviga attualmente al nono posto e deve tenersi in scia del Bologna, anche se entrambe le squadre sono lontane da posti utili per l’Europa che conta. I biancocelesti sono reduci dal pareggio casalingo per 1-1 contro il Parma e hanno bisogno di tre punti soprattutto perché il prossimo weekend si ritroveranno sul campo del Napoli, che ieri ha frenato in trasferta.

Fiorentina-Lazio: probabili formazioni

Fiorentina-Lazio, Stadio “Artemio Franchi” di Firenze, ore 20.45

FIORENTINA (4-3-3): de Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Brescianini, Mandragora, Ndour; Harrison, Piccoli, Solomon

LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Romagnoli, Provstgaard, Nuno Tavares; Basic, Cataldi, Taylor; Isaksen, Dia, Noslin

Fiorentina-Lazio: dove vederla in tv

Il posticipo delle 20.45 sarà trasmesso in diretta televisiva e in esclusiva su Dazn. Il match sarà inoltre disponibile anche in streaming sulla piattaforma web e sull’app di Dazn.