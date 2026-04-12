Bologna-Lecce 2-0, Freuler e Orsolini trascinano i felsinei

Un gol del veterano Freuler e uno di Orsolini regalano al Bologna la vittoria per 2-0 contro il Lecce, nel posticipo della 32esima giornata di Serie A. Tre punti importanti per i rossoblù che si portano a quota 48 in classifica all’ottavo posto, a -5 dall’Atalanta. Sconfitta pesante, invece, per i salentini che restano terzultimi con la Cremonese a quota 27 punti. La lotta per non retrocedere a questo punto sembra delinearsi sempre di più come una corsa a due tra Lecce e grigiorossi.

Buon Bologna nel primo tempo, la squadra di Italiano sembra non pagare le fatiche europee. Dopo aver rischiato su una conclusione di Stulic in avvio, i felsinei passano in vantaggio al 26′ grazie al tap-in di testa di Freuler dopo una traversa di Orsolini su un pallonetto a scavalcare il portiere del Lecce in uscita. Nell’occasione dormita colossale della difesa salentina che si fa sorprendere dall’inserimento dell’attaccante rossoblù. La squadra di Di Francesco paga il contraccolpo e per poco subisce anche il raddoppio con Casale e Orsolini vicini alla rete.

Nella ripresa preme ancora il Bologna che vuole chiudere la partita, mentre il Lecce si difende ma non riesce a sua volta a rendersi pericoloso. Solo nel finale i giallorossi pugliesi provano a spingere alla ricerca del pari, ma senza trovare spazi nell’attenta retroguardia emiliana. A trovare il raddoppio sono così i padroni di casa in pieno recupero con Orsolini, su assist perfetto di Bernardeschi. Il Bologna porta a casa tre punti importanti e giovedì prossimo è atteso dal ritorno dei quarti di Europa League contro l’Aston Villa, mentre tra una settimana farà visita alla Juventus. Prossimo impegno del Lecce in casa contro la Fiorentina.