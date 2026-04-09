Crystal Palace-Fiorentina stasera: orario, formazioni e dove vederla

La Fiorentina di Paolo Vanoli torna in campo oggi, giovedì 9 aprile, nella sfida d’andata dei quarti di finale di Conference League contro gli inglesi del Crystal Palace. I viola e il Bologna sono le uniche due squadre ancora in corsa in Europa quest’anno, entrambe contro squadre inglesi (i rossoblù affrontano stasera l’Aston Villa nei quarti di Europa League, ecco dove vederla). La Fiorentina giocherà la prima sfida in casa del Crystal Palace. La partita è in programma alle ore 21. Sarà arbitrata dal 38enne lituano Donatas Rumsas, assistenti Aleksandr Radius e Dovydas Suziedelis, quarto uomo Manfredas Lukjancukas. Al Var, l’olandese Rob Dieperink.

Il Crystal Palace, guidato in panchina da Oliver Glasner, ha staccato il pass per i quarti battendo i ciprioti dell’Aek Larnaca ai supplementari nella sfida giocata in Grecia dopo lo 0-0 dell’andata. La Fiorentina ha vinto 2-1 sia in casa che in trasferta contro il Rakow agli ottavi.

Probabili formazioni, viola senza Kean

I viola arrivano all’appuntamento senza Moise Kean, infortunato, che non è partito con il resto della squadra. Recuperati, invece, Dodo e Mandragora. Queste le probabili formazioni:

CRYSTAL PALACE (3-4-2-1): Henderson; Canvot, Richards, Lacroix; Munoz, Wharton, Huges, Mitchell; Sarr, Johnson; Pino. A disp. 44 Benitez, 53 Izquierdo, 34 Riad, 59 Cardines, 24 Sosa, 18 Kamada, 17 Klyne, 8 Lerma, 55 Devenny, 29 Guessand, 14 Mateta. All. Glasner.

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Harrison, Ndour, Mandragora, Gudmundsson; Piccoli. A disp. 53 Christensen, 50 Leonardelli, 62 Balbo, 15 Comuzzo, 23 Kospo, 60 Kouadio, 80 Fabbian, 22 Fazzini, 64 Deli, 69 Puzzoli, 61 Braschi. All. Vanoli.

I precedenti

È il primo incontro tra queste due squadre e la prima partita del Palace contro un club italiano. Il Palace è la settima squadra di Premier League ad affrontare la Fiorentina, che ha vinto 6 delle 13 partite disputate contro squadre inglesi (3 pareggi e 4 sconfitte). Tuttavia non vince da tre partite, dalla vittoria casalinga per 2-0 contro il Tottenham nel ritorno dei sedicesimi 2014/15 di Europa League. Questa è la prima partita della Fiorentina contro una squadra inglese dalla sconfitta per 1-2 contro il West Ham nella finale della Conference League 2023 a Praga.

Il bilancio in trasferta della squadra italiana contro club di Premier League è di 2 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte, col successo per 2-1 sul Liverpool ad Anfield alla sesta giornata 2009/10 di Champions League che è il più recente in Inghilterra – unica vittoria nelle ultime cinque trasferte in Inghilterra. La Fiorentina ha vinto le prime due doppie sfide a eliminazione diretta contro squadre inglesi, ma ha perso l’ultima: 1-4 nella somma dei due incontri col Tottenham nei sedicesimi di finale dell’Europa League 2015/16. La Fiorentina ha raggiunto almeno le semifinali in ciascuna delle tre partecipazioni precedenti in Conference League ed è arrivata in finale sia nel 2022/23 (1-2 contro il West Ham a Praga) che nel 2023/24 (0-1 ai supplementari contro l’Olympiacos ad Atene). Il Palace è imbattuto da 6 partite di Conference League (3 vittorie e 3 pareggi) e imbattuto nelle ultime quattro partite giocate in casa (2 vittorie e 2 pareggi).

Dove vedere Crystal Palace-Fiorentina in tv

Sarà possibile vedere in tv Crystal Palace-Fiorentina in diretta su Sky (canali Sky Sport Arena e Sky Sport 253) e in streaming su NOW. Telecronaca Massimo Marianella, commento Lorenzo Minotti. Inviata Vanessa Leonardi.

I pronostici

Sfruttare il buon momento in campionato, con due vittorie e due pareggi nelle ultime quattro partite, per ottenere un risultato prestigioso anche in Conference League e sperare nel passaggio in semifinale. È questa la missione della Fiorentina, un compito tutt’altro che facile, tanto che – come riporta Agipronews – i betting analyst di Snai e 888sport servirà un’impresa proposta tra quota 5,25 e 5,30. Strada in discesa per gli inglesi nel primo atto, in lavagna tra 1,64 e 1,67, mentre il pareggio si attesta a 3,75. Per quanto riguarda gli altri mercati, il Goal, a 1,75, appare in vantaggio sul No Goal, a 1,97, mentre è meno netto il distacco tra Over e Under, rispettivamente a 1,80 e 1,90.

Per quanto riguarda i marcatori, Roberto Piccoli si gioca a 4,40 volte la posta. Il pericolo maggiore in quota per la difesa Viola è Jean-Philippe Mateta, in rete a 2,20. In ottica ritorno, per i bookie il Crystal Palace è favorito per il passaggio in semifinale a 1,60, mentre la Fiorentina insegue a 2,30. La squadra inglese è anche la favorita per la vittoria del trofeo, in lavagna a 3,50 contro il 4,50 dello Strasburgo, mentre il trionfo Viola, dopo le due finali giocate nelle 2022/2023 e nel 2023/2024, si gioca a 6,50.