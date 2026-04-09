Bologna-Aston Villa oggi in Europa League: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Oggi, 9 aprile 2026, torna l’appuntamento con l’Europa League. Delle squadre italiane solo il Bologna è ancora in corsa per il trofeo: dopo aver battuto agli ottavi la Roma, ora i rossoblu di Vincenzo Italiano tentano l’impresa contro i britannici dell’Aston Villa. Fischio di inizio alle 21. Ad arbitrare sarà lo svizzero Sandro Schärer.

Italiano: “Aston Villa superiore, al Bologna serve l’aiuto di tutti“

Il Bologna arriva alla gara di stasera forte anche della vittoria ottenuta in campionato contro la Cremonese, come ha confermato Vincenzo Italiano nella conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League. “So che c’è grande attesa dei tifosi, avremo un grande sostegno e di questo dobbiamo essere orgogliosi. Mi auguro che questa gente non ci abbandoni mai, perché lo stadio deve essere trascinante. Iinsieme a loro con questa fame di vincere proveremo a mettere in difficoltà una squadra sulla carta superiore a noi. Con l’aiuto di tutti possiamo colmare questo gap”, ha l’allenatore.

“I due precedenti erano nel girone, ora qualche calcolo va fatto, perché non è una gara secca ma sono 180 minuti. Sappiamo i loro pregi e difetti, sono sempre una squadra tosta e quadrata. Hanno qualità, individualità, e noi per controbattere dovremo fare una partita superlativa”, ha dichiarato ancora Italiano. “Sono convinto che avremo delle palle gol, quindi dovremo essere concreti nello sfruttarle. Con la vittoria della Coppa Italia abbiamo la possibilità di essere qui, io ho la possibilità di affrontare un mostro sacro come Emery che fa giocare bene una squadra fortissima e di questo ne sono orgoglioso”, ha concluso Italiano.

Bologna-Aston Villa: probabili formazioni

Bologna-Aston Villa, Stadio Dall’Ara di Bologna, ore 21

BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; Joao Mario, Lucumí, Heggem, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Bernardeschi, Castro, Rowe

ASTON VILLA (4-2-3-1): Dibu Martinez; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne; Onana, Douglas Luiz; McGinn, Tielemans, Rogers; Watkins

Bologna-Aston Villa: dove vederla in tv

Il match delle 21 tra Bologna e Aston Villa sarà trasmesso in diretta esclusiva sui canali tv di Sky: Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K. La partita sarà fruibile anche in streaming tramite l’app di SkyGo e su NOW.