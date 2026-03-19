Rakow-Fiorentina 1-2, Viola ai quarti di Conference League

La Fiorentina approda ai quarti di Conference League. Con un 2-1 firmato sul gong, al 97′, contro i polacchi del Rakow, i Viola passano il turno tirando un grosso sospiro di sollievo.

Sotto per 0-1 alla fine del primo tempo, gli uomini di Paolo Vanoli sono riusciti a ribaltare il risultato grazie alle reti di Piccoli al 68′ e di Pongracic alla fine del recupero. Allo stadio Franchi esplode quindi la gioia dei tifosi, che fa seguito a quella della settimana scorsa, quando la Fiorentina si era imposta sempre con lo stesso risultato anche nella gara d’andata degli ottavi di finale.

Ai quarti sfiderà una tra Aek Larnaca e Crystal Palace.