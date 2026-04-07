Conte allenatore della Nazionale, c’è l’ok di De Laurentiis: “Se me lo chiede, lo libero”

“Liberare Conte per la Nazionale? Se me lo chiedesse Antonio penso di sì, ma poiché é molto intelligente, fin tanto che non esiste un interlocutore serio, e finora non ce ne sono stati, penso che lui desisterebbe dall’immaginarsi a capo di un qualcosa di completamente disorganizzato”. Lo dice il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, in un’intervista a CalcioNapoli24, all’indomani della vittoria azzurra contro il Milan al Maradona, nel posticipo della 31esima di Serie A. Il presidente del Napoli apre poi alla candidatura di Malagò come nuovo presidente della Figc: “Malagò? Sarebbe la persona perfetta per fare il commissario prima e il presidente poi di una nuova federazione”.

“Maggioranza assoluta a Serie A o via da Figc”

“Intanto il calcio italiano è la Serie A, che viene considerato una Cenerentola, ha soltanto il 18% in federazione attivamente parlando. I dilettanti e i calciatori hanno la maggioranza: questa è un assurdità, considerando che senza la Serie A la federazione non esisterebbe, considerando che noi la finanziamo con ben 130 milioni all’anno. Bisogna rimodulare tutto, azzerare il sistema e dare alla Serie A la maggioranza assoluta, altrimenti potrebbe anche capitare di decidere di non appartenere più al mondo federativo ma crearsi autonomamente la sua lega di Serie A e la sua federazione in casa. Tutto è possibile, ci sono troppi galli a cantare nel calcio. Bisogna mettersi d’accordo con la Uefa e con la Fifa. Poi con la politica italiana, che pero sono lontani dal calcio. Chiedono biglietti, vogliono partecipare, ma di positività e di cambiamento non apportano mai nulla. Questo è grave”, aggiunge.