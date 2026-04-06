Serie A, Lecce-Atalanta 0-3: la Dea si avvicina alla Roma e sogna un posto in Europa

L’Atalanta batte il Lecce al Via del Mare per 0-3 e si avvicina al sesto posto con 53 punti, appena uno in meno della Roma, sconfitta ieri a San Siro dall’Inter, e della Juventus, attesa alle 18 in campo contro il Genoa. La Dea ora può sognare davvero un posto in Europa, per lo meno in Conference League.
Nerazzurri in vantaggio al 29′ con un gran gol di Scalvini, mattatore anche del match dell’andata. Nella ripresa, dopo una prima fase in cui il Lecce prova a recuperare sfiorando il pari, la squadra di Palladino allunga e rischia la goleada. Il 2-0 lo segna al 59′ l’ex Krstovic dopo aver fallito un primo tentativo neutralizzato in corner da Falcone.
Il tris è di Giacomo Raspadori, rientrato così dal lungo infortunio subito appena prelevato dall’Atletico Madrid.