Juventus-Genoa oggi in Serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Oggi, 6 aprile 2026, la Juventus affronta il Genoa nella 31esima giornata di Serie A. La sfida avrà inizio alle 18 e ad arbitrare sarà Davide Massa.

I bianconeri vogliono e devono approfittare della brutta sconfitta che la Roma, diretta rivale per un posto nell’Europa che conta, ha rimediato ieri sera contro l’Inter a San Siro. Una vittoria contro il Genoa permetterebbe alla squadra guidata da Luciano Spalletti di staccare i giallorossi in classifica e tenere il passo del Como, al momento quarto.

Il Grifone torna dalla pausa dedicata ai playoff delle qualificazioni ai Mondiali 2026 con la necessità di riscattarsi dalla battuta d’arresto arrivata contro l’Udinese. Uscire dall’Allianz Arena con dei punti vorrebbe dire avvicinarsi un po’ di più alla salvezza matematicamente certa.

Juventus-Genoa: probabili formazioni

Juventus-Genoa, Allianz Stadium di Torino, ore 18

JUVENTUS (4-3-3): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; McKennie, Locatelli, Thuram; Conceicao, Boga/David, Yildiz

GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Østigård, Vásquez; Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Sabelli; Messias, Vitinha; Colombo

Juventus-Genoa: dove vederla in tv

La partita delle 18 verrà trasmessa in co-esclusiva sia su DAZN sia su Sky, sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4k (213) e Sky Sport (251). Il match sarà inoltre disponibile in streaming sulla piattaforma web di DAZN, sull’app SkyGo e su NOW.