Lucescu, si aggravano le condizioni dell’ex allenatore dell’Inter

Si sono aggravate le condizioni di Mircea Lucescu. L’ex allenatore, tra le altre, di Inter e Brescia, venerdì aveva avuto un infarto nell’ospedale in cui era già stato ricoverato a causa di un malore accusato durante una seduta di allenamento della nazionale romena. Su Facebook la Federcalcio della Romania ha postato un messaggio per Lucescu: “Ci sono momenti nel calcio in cui il punteggio sul tavolo non conta più, e l’unica vittoria per cui lottiamo è quella della vita. Oggi è uno di quei momenti, e il nostro pensiero, per tutti noi, va all’uomo che ha plasmato destini, costruito generazioni e ha messo la Romania sulla grande mappa del calcio mondiale. Siamo una squadra, un solo cuore, e questo cuore batte oggi per te! Desideriamo essere in grado di trasmettere tutta l’energia e la forza di cui avete bisogno. Continui a lottare, signor Lucescu!”.