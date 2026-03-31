Mondiali 2026, Infantino in Messico: “Torneo sarà una grande festa”

La presidente messicana Claudia Sheinbaum ha incontrato il presidente della FIFA Gianni Infantino a Città del Messico per esaminare i preparativi per i Mondiali 2026, che il Messico ospiterà insieme a Stati Uniti e Canada. Sheinbaum ha detto di aver ospitato Infantino a colazione al Palazzo Nazionale per valutare la preparazione per il torneo, esprimendo fiducia nei piani e definendo l’apertura “storica” ​​ed “eccezionale”. La Coppa del Mondo inizierà l’11 giugno allo stadio Azteca, dove il Messico affronterà il Sud Africa. Infantino, che è stato in Messico per assistere a partite ed eventi della federazione, ha detto che il torneo sarà “un successo” per il Paese. Il Messico ospiterà 13 partite tra Città del Messico, Guadalajara e Monterrey. I preparativi avvengono nel contesto di preoccupazioni per la sicurezza a seguito delle violenze avvenute in diverse città a febbraio, tra cui Guadalajara, dopo l’uccisione del leader del cartello Nemesio Oseguera Cervantes, noto come “El Mencho”. All’inizio di questo mese, le autorità hanno presentato il “Piano Kukulkán”, che prevede il dispiegamento di circa 100.000 militari e poliziotti per proteggere stadi, snodi di trasporto e hotel. I recenti eventi di preparazione includono un’amichevole tra Messico e Portogallo allo stadio Azteca, dove un tifoso è morto dopo una caduta.