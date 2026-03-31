Bosnia-Italia, anche Djokovic e Ceferin a Zenica

Novak Djokovic ospite d’eccezione questa sera alla partita tra Bosnia e Italia, valida per la finale playoff per i Mondiali 2026. Il 38enne serbo, ex n°1 del mondo e uno dei tennisti più vincenti di tutti i tempi, siederà in tribuna a Zenica, nello stadio Bilino Polje.

L’annuncio della Federazione bosniaca

Presente anche il presidente dell’Uefa Aleksander Ceferin. Lo rende noto la stessa federazione bosniaca sui propri canali social e sul suo sito, annunciando che “il presidente della Federazione calcistica della Bosnia ed Erzegovina, Vico Zeljkovic, ha incontrato oggi a pranzo il presidente della Uefa, Aleksander Ceferin, in Bosnia ed Erzegovina per la finale dei play-off per i Mondiali. Erano presenti anche i vicesegretari generali della Uefa, Zoran Lakovic e Giorgio Marchetti, il presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, Gabriele Gravina, e uno dei più grandi atleti di tutti i tempi, il tennista Novak Djokovic. Durante l’incontro sono stati scambiati dei doni”.

“La presenza del presidente della Uefa conferma ancora una volta l’importanza della prossima partita tra Bosnia ed Erzegovina e Italia, in programma questa sera a Zenica”, si legge nella nota.