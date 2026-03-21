Home > Calcio > Milan-Torino oggi in Serie A: probabili formazioni, orario e dove vederla

Oggi, 21 marzo, è il sabato della 30esima giornata di Serie A. Il Milan, terzo in classifica dietro a Inter e Napoli, affronta il Torino a San Siro. Fischio di inizio alle 18.

I rossoneri arrivano alla partita di stasera dopo la bruciante sconfitta della scorsa settimana in casa della Lazio. Dopo essersi imposti nel derby contro i cugini nerazzurri, gli uomini di Massimiliano Allegri cercano ora di risalire la china per riconquistare almeno il secondo posto, visto che la vetta della classifica è a otto lunghezze di distanza.

Con 33 punti, il Torino invece cerca le ultime vittorie utili per essere sicuro di restare in Serie A il prossimo anno. La scorsa settimana i granata hanno superato per 4-1 il Parma e tenteranno l’impresa a San Siro: all’andata, il Milan ha vinto in trasferta per 3-2.

Milan-Torino: le probabili formazioni

Milan-Torino, stadio Giuseppe Meazza di Milano, ore 18

MILAN (3-5-2): Maignan, Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Fullkrug, Pulisic

TORINO (3-4-1-2): Paleari, Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Gineitis, Prati, Obrador; Vlasic; Simeone, Adams

Milan-Torino, dove vedere la partita

Il match delle 18 tra Milan e Torino sarà trasmesso in diretta esclusiva sui canali tv Dazn e in streaming sulla corrispondente app.