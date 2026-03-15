Dopo la vittoria nel derby contro la capolista Inter frena la corsa del Milan. I rossoneri vengono sconfitti per 1-0 all’Olimpico di Roma dalla Lazio. Decisiva per la formazione allenata da Maurizio Sarri la rete messa a segno al 26′ del primo tempo da Isaksen. Per effetto di questa sconfitta la squadra di Allegri resta ferma a 60 punti in classifica a -8 dai cugini nerazzurri e con un solo punto di vantaggio sul Napoli terzo. La Lazio invece si issa al nono posto a quota 40.
Serie A, Lazio-Milan 1-0: decide Isaksen
Decisiva per la formazione allenata da Maurizio Sarri la rete messa a segno al 26′ del primo tempo