Home > Calcio > Cagliari-Napoli, oggi in Serie A: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv e streaming

Cagliari-Napoli apre la 30ª giornata di Serie A, dopo la tre giorni europea che ha visto l’eliminazione di Atalanta e Roma, con Bologna e Fiorentina che rappresenteranno l’Italia nei quarti di finale di Europa e Conference League. Quello tra i sardi e la squadra allenata da Conte non è però l’unico anticipo di oggi, visto che in serata toccherà a Genoa-Udinese.

Domani Milan-Torino e Juventus-Sassuolo

Giocheranno invece domani, sabato 21 marzo, Milan-Torino e Juventus-Sassuolo. I rossoneri guidati da Massimiliano Allegri, se da una parte vogliono tenere viva la lotta scudetto nonostante gli 8 punti di distacco dall’Inter, dall’altra devono guardarsi le spalle in ottica Champions League proprio dal Napoli, distante appena un punto in attesa del match di oggi. La Juventus di Spalletti, invece, punta proprio alla zona Champions e a quel quarto posto attualmente occupato dal Como, distante una lunghezza a quota 54 punti.

The Gaffer previews our clash against the Granata 🎙️ — AC Milan (@acmilan) March 20, 2026

La classifica aggiornata

Inter 68

Milan 60

Napoli 59

Como 54

Juventus 53

Roma 51

Atalanta 47

Bologna 42

Lazio 40

Sassuolo 38

Udinese 36

Parma 34

Genoa 33

Torino 33

Cagliari 30

Fiorentina 28

Lecce 27

Cremonese 24

Pisa 18

Verona 18

Le partite della 30ª giornata

Cagliari – Napoli

Genoa – Udinese

Parma – Cremonese

Milan – Torino

Juventus – Sassuolo

Como – Pisa

Atalanta – Hellas Verona

Bologna – Lazio

Roma – Lecce

Fiorentina – Inter

Cagliari-Napoli: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv

Il Napoli non vuole perdere il treno di testa, ora che McTominay e De Bruyne sono rientrati a tempo pieno. Dopo l’ultima vittoria al Maradona contro il Lecce, Conte vuole allungare la striscia positiva per non perdere terreno dal Milan, attualmente secondo e distante appena un punto. In casa Cagliari, invece, il focus è concentrato sulla salvezza. I 6 punti di distacco dalla zona rossa, occupata dalla Cremonese, potrebbero far stare tranquillo Pisacane e i suoi calciatori ma è fondamentale tenere alta la concentrazione per non incorrere in brutte sorprese.

Ecco le probabili formazioni:

Cagliari (3-5-2) Caprile; Zé Pedro, Mina, Dossena; Palestra, Adopo, Gaetano, Sulemana, Zappa; Folorunsho, Esposito. All. Pisacane

Napoli (3-4-2-1) Meret; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Politano, McTominay, Gilmour, Spinazzola; De Bruyne, Alisson Santos; Hojlund. All. Conte

L’orario della partita è quello delle 18.30, il match sarà visibile in tv e in streaming in esclusiva sulla piattaforma di Dazn, e sul canale Sky 214 Zona Dazn.

Genoa-Udinese: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv

Quella di questa sera è una sfida tra due belle realtà della Serie A, il nuovo Genoa di De Rossi ha ritrovato il giusto slancio per centrare la salvezza, mentre i bianconeri di Runjaic sono stabilmente a metà classifica.

Ecco le probabili formazioni:

Genoa (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Malinovskyi, Frendrup, Messias, Norton-Cuffy; Colombo, Vitinha. Allenatore: De Rossi.

Udinese (3-5-2): Okoye; Solet, Kabasele, Kristensen; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis. Allenatore: Runjaic.

L’orario di Genoa-Udinese è quello canonico per i posticipi delle 20.45, la partita sarà visibile in tv su Sky Sport Calcio e Dazn e in streaming su Sky Go e Now Tv, oltre che sulla piattaforma di Dazn.























