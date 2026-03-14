Serie A, Hojlund e Politano firmano la rimonta contro il Lecce: Napoli vince 2-1

Vittoria in rimonta più sofferta del previsto per il Napoli, 2-1 sul Lecce, nell’anticipo della 29/a giornata di Serie A. Tre punti pesanti per la squadra di Conte, che consolida il suo terzo posto in classifica con 59 punti, a -1 dal Milan secondo e impegnato domenica sera a Roma contro la Lazio. Mastica amaro il Lecce, che incappa nella 16esima sconfitta stagionale e rischia ora di venire di nuovo riassorbito in zona retrocessione.

Il racconto del match

Il Napoli ritrova Anguissa titolare, mentre De Bruyne e McTominay partono dalla panchina. L’inizio è subito una doccia gelata per gli azzurri, che dopo 3′ sono sotto di un gol. Lecce in vantaggio con un bel colpo di testa di Siebert su angolo battuto da Gallo. Colpito a freddo il Napoli fatica a reagire e al quarto d’ora rischia di capitolare ancora, con i salentini a un passo dal raddoppio prima con Banda e poi con Thiago Gabriel. Conte schiuma rabbia in panchina e prova a scuotere i suoi, ma aldilà di un destro ciabattato da Gilmour a centro area gli azzurri non riescono ad impensierire l’attenta difesa salentina. Alisson Santos sembra essere l’unico in palla, ma è servito poco e assistito male dai compagni. Nel finale di tempo, dopo un’altra occasione per il Lecce con Stulic, primo squillo del Napoli con Politano che da fuori area colpisce l’esterno della rete.

È la scossa giusta, che si concretizza in avvio di ripresa quando al 46′ Hoijlund firma l’1-1 su assist di Politano, ben servito da Gilmour nello spazio. Con l’ingresso di De Bruyne e McTominay il Napoli cambia passo e si riversa in attacco alla ricerca del vantaggio. Proprio su un assist del belga, occasione per Alison Santos che in diagonale impegna il portiere del Lecce. Il gol del Napoli è nell’aria e arriva meritato al 67′ firmato da Politano con un bel sinistro al volo in mischia su calcio d’angolo. Rimonta completata.

Lameck Banda si accascia per un malore durante Napoli-Lecce (Photo by Alessandro Garofalo/LaPresse)

Paura per Banda, uscito per un malore in campo

Attimi di paura nel finale del match. Lameck Banda si è accasciato al suolo all’improvviso, colto da malore intorno al 90′. Immediati i soccorsi in campo dello staff medico salentino, dopo qualche minuto il giocatore ha per fortuna ripreso conoscenza ed è stato accompagnato fuori dal campo in barella.