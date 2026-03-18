Serie A, Cremonese: Giampaolo è il nuovo tecnico

La Cremonese ha ufficializzato l’affidamento della guida tecnica della prima squadra a Marco Giampaolo, sancendo così l’inizio di un nuovo capitolo per il club grigiorosso. Per l’allenatore abruzzese si tratta di un ritorno a Cremona, dove aveva già lavorato nella stagione 2014-2015 in Serie C, lasciando un ricordo positivo per l’organizzazione di gioco e l’identità data alla squadra.

Giampaolo porta con sé un bagaglio di esperienza importante maturato nel corso degli anni ai massimi livelli del calcio italiano. Il tecnico, infatti, può vantare ben 345 panchine in Serie A, campionato nel quale ha guidato numerose squadre, tra cui Cagliari, Siena, Catania, Cesena, Empoli, Sampdoria, Milan, Torino e Lecce. Nel corso della sua carriera si è distinto per un’idea di calcio riconoscibile, basata su possesso palla, organizzazione tattica e valorizzazione dei giocatori.

Con questo innesto, la Cremonese punta a dare continuità e qualità al proprio progetto tecnico, affidandosi a un allenatore esperto e conoscitore del calcio italiano, con l’obiettivo di migliorare i risultati e consolidare il percorso di crescita della squadra.