El Aynaoui, il calciatore della Roma dopo la rapina: “Grande paura ma stiamo tutti bene”

“Abbiamo vissuto momenti di paura”. Così Neil El Aynaoui, centrocampista della Roma, parlando con i giornalisti dopo la rapina in casa sua, in zona Infernetto, nella notte. Sei uomini armati sono entrati nell’abitazione mentre erano presenti la compagna del calciatore, la madre e il fratello con la fidanzata. “Se qualcuno ha avuto bisogno di andare in ospedale a causa del forte stress? No, stiamo tutti bene”, ha aggiunto. “Ci siamo spaventati, ma ora stiamo bene”, ha concluso El Aynaoui prima di recarsi a Trigoria per l’allenamento in vista del match di Europa League con il Bologna.