Roma, paura per il calciatore El Aynaoui: rapinato in casa da 6 uomini armati

Notte di paura per il giocatore di calcio centrocampista della Roma, Neil El Aynaoui, rapinato in casa da sei uomini armati con il volto coperto da un passamontagna.

Il commando di rapinatori ha fatto irruzione nella sua abitazione in zona Infernetto, dopo aver divelto una grata. In casa erano presenti la compagna del calciatore, la madre e il fratello con la fidanzata. Dopo averli immobilizzati sotto la minaccia delle armi si sono fatti consegnare 10mila euro in contanti e diversi gioielli. Indaga la squadra mobile, intervenuta insieme alla polizia scientifica per i rilievi.