Champions League: Arsenal, Psg, Real Madrid e Sporting ai quarti

Serata ricca di emozioni in Champions League, dove arrivano i verdetti dagli ottavi di finale. Arsenal, Paris Saint-Germain e Real Madrid staccano il pass per i quarti al termine delle gare di ritorno, confermando – con modalità diverse – la loro forza sul palcoscenico europeo.

All’Emirates Stadium, dopo l’1-1 maturato all’andata, l’Arsenal fa valere il fattore campo e supera 2-0 il Bayer Leverkusen. I Gunners interpretano la gara con grande intensità e lucidità, sbloccando il risultato grazie a Eze prima di chiuderla nella ripresa con Rice. Una prestazione solida e concreta quella della squadra londinese, capace di controllare il match e di concedere poco agli avversari tedeschi, mai realmente pericolosi.

Nessun problema invece per il Paris Saint-Germain, che dopo il netto 5-2 ottenuto in Francia si ripete anche a Londra, battendo 3-0 i padroni di casa e chiudendo la pratica con un complessivo dominio nel doppio confronto. A segno Kvaratskhelia, Barcola e Mayulu, in una gara mai realmente in discussione. I parigini dimostrano grande qualità offensiva e una condizione brillante, candidandosi seriamente tra le pretendenti al titolo.

Impresa esterna, infine, per il Real Madrid, che completa l’opera dopo il 3-0 dell’andata e vince 2-1 anche all’Etihad Stadium contro il Manchester City. La partita si mette subito in salita per gli inglesi, costretti a giocare in dieci uomini dal 20’ per l’espulsione di Bernardo Silva. I Blancos ne approfittano con il rigore trasformato da Vinicius, prima del momentaneo pareggio firmato da Haaland. Quando il match sembra avviarsi verso il pari, è ancora Vinicius, nei minuti di recupero, a trovare il guizzo decisivo che regala la vittoria e suggella il passaggio del turno. Nel pomeriggio lo Sporting aveva sconfitto per 5-0 il Bodo Glimt, passando a sua volta il turno.

Tre qualificazioni che confermano il peso delle grandi d’Europa, con Arsenal, Psg, Real Madrid e Sporting pronti ora a giocarsi un posto nelle semifinali in un tabellone che si preannuncia sempre più competitivo e spettacolare.