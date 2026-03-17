Champions League, rimonta Sporting: 5-0 al Bodo Glimt e pass per i quarti

Impresa straordinaria dello Sporting Lisbona, che ribalta il pesante 3-0 subito all’andata contro il Bodo Glimt e travolge i norvegesi con un clamoroso 5-0 dopo i tempi supplementari, conquistando così l’accesso ai quarti di finale di Champions League al termine di una notte europea destinata a restare nella storia del club portoghese.

Allo stadio José Alvalade, davanti a un pubblico trascinante, i biancoverdi entrano in campo con determinazione e intensità, decisi a tentare una rimonta che, alla vigilia, sembrava quasi proibitiva. Sin dai primi minuti lo Sporting impone il proprio ritmo, costruendo occasioni e mettendo sotto pressione la difesa avversaria. Il primo segnale concreto arriva con Inacio, che sblocca il match e accende le speranze dei padroni di casa.

La spinta dei portoghesi non si ferma e trova ulteriore concretezza con Gonçalves, che firma il raddoppio riportando la sfida in equilibrio nel computo totale. Il Bodo Glimt accusa il colpo e fatica a reagire, mentre lo Sporting continua a spingere sospinto dall’entusiasmo del pubblico. A completare la rimonta nei tempi regolamentari è poi Suarez, freddo dal dischetto, che trasforma il calcio di rigore del 3-0 e porta la sfida ai supplementari.

Nei trenta minuti aggiuntivi, lo Sporting mantiene alta la concentrazione e non concede spazi agli avversari. È Araujo a trovare il gol che vale il sorpasso complessivo, facendo esplodere nuovamente lo stadio e mettendo definitivamente in discesa la qualificazione. Nel finale arriva anche la rete di Nel, che chiude i conti sul 5-0 e certifica una rimonta tanto netta quanto sorprendente.

Con questo successo lo Sporting vola ai quarti di finale, dove affronterà la vincente della sfida tra Arsenal e Bayer Leverkusen, portando con sé entusiasmo, fiducia e la consapevolezza di poter competere ad alti livelli anche contro avversari di grande calibro.