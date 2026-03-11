Iran, calciatrici nazionale lasciano l’Australia: solo in sei chiedono asilo

La nazionale di calcio femminile dell’Iran ha lasciato l’Australia senza sei delle sue giocatrici, dopo le commosse proteste per la partenza fuori dall’aeroporto di Sydney e gli ultimi frenetici sforzi all’interno del terminal da parte dei funzionari australiani, che cercavano di assicurarsi che le donne capissero che era stato offerto loro asilo. Mentre l’orario del volo della squadra si avvicinava e si svolgevano i controlli di sicurezza, ogni donna è stata presa da parte per incontrare da sola i funzionari, che hanno spiegato tramite interpreti che potevano scegliere di non tornare in Iran. Sette calciatrici hanno inizialmente accettato visti umanitari che consentivano loro di rimanere permanentemente in Australia dopo quelli che il Ministro degli Interni australiano Tony Burke ha descritto come incontri “emozionanti”. Una di loro ha poi cambiato idea, sottolineando la natura tesa e precaria delle loro decisioni. “In Australia, le persone possono cambiare idea”, ha detto Burke, che poche ore prima aveva pubblicato sui suoi account social le foto delle sette donne a cui era stato concesso il visto umanitario, con le loro identità chiaramente visibili.

Una conclusione drammatica

Si è trattato di una conclusione drammatica per un episodio che ha scosso l’Australia fin dalla prima partita della squadra iraniana al torneo di calcio della Coppa d’Asia, quando le giocatrici sono rimaste in silenzio durante l’inno nazionale. Le calciatrici hanno cantato l’inno prima delle partite successive e non hanno reso pubbliche le loro opinioni né spiegato le loro azioni. Il loro silenzio è stato interpretato da alcuni come un gesto di sfida o protesta, da altri come un segno di lutto per le vittime della guerra. “Quando quelle calciatrici sono rimaste in silenzio all’inizio della loro prima partita in Australia, quel silenzio è stato udito come un boato in tutto il mondo”, ha detto Burke. “Abbiamo risposto dicendo: l’invito è lì. In Australia potete essere al sicuro”, ha aggiunto il ministro. La nazionale iraniana è arrivata in Australia il mese scorso, prima che la guerra iniziasse il 28 febbraio. L’Iran è stato poi eliminato dal torneo nel fine settimana e la squadra ha dovuto affrontare la prospettiva di tornare in un Paese sotto i bombardamenti.

L’attenzione internazionale

La sorte delle calciatrici ha catturato l’attenzione internazionale, mentre i gruppi di australiani di origini iraniane hanno avvertito che avrebbero potuto affrontare gravi conseguenze da parte del governo teocratico iraniano per non aver cantato l’inno, nonostante le giocatrici siano rimaste in silenzio sul significato del gesto o sulle proprie preoccupazioni in merito al rientro. Mercoledì, in Australia, si è scatenata ulteriore indignazione dopo che i notiziari hanno pubblicato una foto che sembrava mostrare una donna condotta per il polso da una compagna di squadra verso l’autobus diretto all’aeroporto, con la mano di un altro membro della squadra sulla sua spalla. Lunedì il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è intervenuto nella questione, criticando il governo australiano per non aver offerto asilo alle donne. Il giorno dopo è emerso che i colloqui tra i funzionari australiani e le calciatrici si stavano già svolgendo in forma privata. Nel frattempo, un funzionario iraniano ha respinto le insinuazioni secondo cui le calciatrici non sarebbero state al sicuro al rientro a casa. “L’Iran accoglie i suoi ragazzi a braccia aperte e il governo garantisce la loro sicurezza”, ha dichiarato martedì il primo vicepresidente iraniano Mohammad Reza Aref. “Nessuno ha il diritto di interferire negli affari interni della nazione iraniana e di svolgere il ruolo di una tata più gentile di una madre”, ha aggiunto. La televisione di stato iraniana ha affermato che la federazione calcistica del Paese ha chiesto agli organismi calcistici internazionali di esaminare quella che ha definito “l’interferenza politica diretta nel calcio” di Trump, avvertendo che tali dichiarazioni potrebbero compromettere la partecipazione alla Coppa del Mondo 2026. I funzionari australiani hanno cercato di rassicurare il pubblico che alle calciatrici iraniane è stata data ogni opportunità di rimanere. Ma come ha dimostrato la decisione di una calciatrice di tornare a casa nonostante avesse inizialmente accettato l’asilo, la realtà non era così semplice.

Le offerte di asilo e le discussioni dell’ultimo minuto

Dopo giorni di aperture da parte dei funzionari, ha detto ancora il ministro Burke, gli sforzi per garantire a ogni membro della squadra la possibilità di considerare le offerte di asilo si sono ridotti a discussioni dell’ultimo minuto all’aeroporto di Sydney, dove le donne sono state separate dalle loro assistenti e hanno avuto il tempo di telefonare alle loro famiglie prima di decidere se partire. “Tutto ruotava intorno a garantire la dignità di queste persone nel fare una scelta”, ha detto. “Non potevamo alleviare la pressione del contesto per queste persone, di ciò che poteva essere stato detto loro in precedenza, delle pressioni che avrebbero potuto avvertire sugli altri membri della famiglia”, ha aggiunto il ministro australiano. Tuttavia, nessun altro membro della squadra ha deciso di rimanere in Australia prima della partenza del volo, e Burke ha affermato che i funzionari “esausti” temevano di aver deluso le calciatrici. “Come nazione, ciò che contava era poter offrire loro la possibilità di scegliere”, ha ribadito. Mercoledì, molte prime pagine dei giornali locali hanno pubblicato una foto delle donne che avevano accettato le offerte di asilo con titoli come ‘Nuove coraggiose australiane’. Ma poche ore dopo, Burke ha dichiarato che una delle calciatrici sarebbe tornata in Iran dopo aver parlato con una sua compagna di squadra scomparsa. “Purtroppo, nel prendere quella decisione, le sue compagne di squadra e l’allenatore le hanno consigliato di contattare l’ambasciata iraniana e di farsi venire a prendere”, ha detto. “Di conseguenza, l’ambasciata iraniana ora sapeva dove si trovassero tutte le calciatrici”, ha aggiunto. Le sei donne che intendevano rimanere in Australia sono state immediatamente trasferite in un luogo diverso per motivi di sicurezza, ha affermato il ministro. Ha promesso che non avrebbero dovuto combattere una battaglia legale per la residenza permanente e che avrebbero ricevuto assistenza sanitaria, alloggio e altro supporto in Australia. Ad alcuni membri della squadra, che secondo i funzionari avevano legami con la Guardia Rivoluzionaria iraniana, non è stato concesso il visto. “C’erano alcune persone che stavano lasciando l’Australia e sono contento che non siano più in Australia”, ha detto Burke. Non era chiaro esattamente quante persone facessero parte della delegazione, ma un elenco ufficiale della squadra includeva 26 giocatrici, oltre ad allenatori e altro personale. La Confederazione calcistica asiatica, che ha organizzato il torneo, ha confermato mercoledì che la squadra si è recata da Sydney a Kuala Lumpur, in Malesia, dove alloggerà in un hotel. “L’AFC fornirà tutto il supporto necessario alla squadra durante il soggiorno fino alla conferma del viaggio di proseguimento”, si legge in una nota, aggiungendo che l’organismo continuerà a dare priorità “al benessere e alla sicurezza dei giocatori e dei dirigenti”.