Cremonese-Fiorentina oggi in serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla

Sfida salvezza oggi, 16 marzo, nel posticipo della 29esima giornata di serie A. La Cremonese di Davide Nicola, reduce da 14 partite senza vittorie (4 pareggi e 10 sconfitte) riceve la Fiorentina in quella che appare come una sorta di ultima chiamata per i lombardi per provare a salvarsi. I Viola a loro non possono permettersi passi falsi per non essere nuovamente risucchiati sul fondo della classifica, dal quale si stanno faticosamente staccando nelle ultime giornate.

Nicola carica la Cremonese: “Contro la Fiorentina per mostrare chi siamo”

Contro la Fiorentina “è una partita nella quale possiamo dimostrare chi siamo e chi vogliamo essere”. Così l’allenatore della Cremonese Davide Nicola ha presentato in conferenza stampa la sfida di oggi contro la Fiorentina. Contro i Viola è una partita fondamentale per la salvezza e per il suo futuro. “Penso assolutamente che sia una partita importante per rimetterci nella carreggiata giusta, la squadra ha dimostrato di saper giocare a calcio e fare una prima parte molto convincente. Per diversi motivi nell’ultimo periodo non abbiamo raccolto moltissimo nonostante ci fossero le condizioni per farlo, quindi da parte nostra serve ancora più energia ed entusiasmo nel lavoro, come fatto in settimana”, ha detto. “Io credo fortemente che questa squadra abbia i mezzi per dimostrare quanto vale e voglio che lo faccia mettendo in campo la stessa passione che vedo ogni giorno in allenamento. Io faccio l’allenatore e posso concentrarmi su quello che devo fare, sono arrivato con un obiettivo preciso e intendo perseguirlo fino alla fine. Posso modificare allenamenti, struttura, qualsiasi cosa pur di raggiungerlo, ma non cambierà mai la mia energia, che è funzionale per raggiungere questo traguardo: io vivo per questo, voglio queste responsabilità. Il resto non mi interessa”, ha aggiunto Nicola.

Cremonese-Fiorentina: probabili formazioni

Cremonese (4-4-2): Audero; Terracciano, Bianchetti, Luperto, Floriani-Mussolini; Barbieri, Thorsby, Maleh, Okereke; Djuric, Bonazzoli.

Audero; Terracciano, Bianchetti, Luperto, Floriani-Mussolini; Barbieri, Thorsby, Maleh, Okereke; Djuric, Bonazzoli. Fiorentina (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Parisi, Mandragora, Brescianini, Gudmundsson; Piccoli.

Cremonese-Fiorentina: orario e dove vederla

Cremonese-Fiorentina, posticipo della 29esima giornata di Serie A, è in programma alle 20.45 allo stadio Giovanni Zini di Cremona. La partita sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn.