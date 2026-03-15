Serie A, Sassuolo-Bologna 0-1: Dallinga decide il derby emiliano. Il Pisa batte il Cagliari 3-1

Il Bologna ha battuto per 1-0 in trasferta il Sassuolo, nel derby emiliano valido per la 29/a giornata di Serie A. Tre punti preziosi per la squadra di Vincenzo Italiano che riscatta il ko interno contro il Verona della settimana scorsa e si porta a quota 42 punti in classifica a -9 dal sesto posto. Secondo ko di fila, invece, per i neroverdi di Fabio Grosso che restano a quota 38 e la settimana prossima faranno visita alla Juventus. Gli ospiti si impongono grazie alla rete di Dallinga arrivata dopo appena 6 minuti di gioco, il bomber olandese controlla un pallone vagante in area e di prima intenzione al volo batte il portiere avversario. I ritmi sono alti con occasioni da una parte e dall’altra, soprattutto con Orsolini e Pinamonti protagonisti. Nella ripresa, invece, il Bologna fa valere il suo maggior tasso tecnico la maggior esperienza per controllare la partita impedendo di fatto al Sassuolo di rendersi pericoloso dalle parti di Skorupski.

(Photo By Alessandro La Rocca/ LaPresse)

Il Pisa torna a sperare nella salvezza

Nell’altro match delle 15 il Pisa ha battuto il Cagliari per 3-1 . Tre punti pesantissimi per la squadra toscana, che aggancia il Verona a quota 18 punti in classifica all’ultimo posto a -7 dalla quota salvezza. Prima vittoria in Serie A per l’allenatore svedese del Pisa Oscar Hiljemark. Per il Cagliari, invece, un ko sanguinoso che rischia di far scivolare la squadra di Pisacane di nuovo in zona retrocessione. Nel primo tempo Pisa in vantaggio con un gol di Moreo su rigore al 9′, poi toscani in dieci per l’espulsione di Durosinmi al 37′. Nella ripresa i toscani trovano il raddoppio al 52′ con Caracciolo in mischia dentro l’area piccola. Passano due minuti e arriva anche il tris del Pisa ancora di Caracciolo, sempre con una deviazione sottomisura in mischia su calcio d’angolo di Aebischer. Nel finale il Cagliari accorcia le distanze al 67′ con l’eterno Pavoletti, ma è ormai troppo tardi per provare a riaprire la partita anche perchè a meno di dieci dalla fine i sardi restano a loro volta in dieci per l’espulsione di Obert.