Inter-Atalanta, finisce 1-1 la sfida al Meazza

Inter-Atalanta hanno pareggiato 1-1, nell’anticipo della 29/a giornata di Serie A. I gol di Pio Esposito al 26′ e di Krstovic all’82’. Espulso l’allenatore dell’Inter Chivu.

Palladino: “Grande gruppo, difficile reagire dopo Bayern”

“Era una settimana difficile, tra Bayern e Inter abbiamo affrontato due corazzate. Mi è piaciuta la risposta della squadra, soprattutto dal punto di vista mentale. I ragazzi hanno reagito bene, da uomini. Mi è piaciuto lo spirito di chi è subentrato, la dimostrazione che questo è un grande gruppo che voglio ringraziare pubblicamente. Da quattro mesi stanno dando tutto, con impegno e coraggio, perché non è facile giocare ogni tre giorni. Oggi hanno fatto un’ottima partita”. Così l’allenatore dell’Atalanta Raffaele Palladino commenta a Dazn il pareggio contro l’Inter in campionato. “Siamo cresciuti durante la partita, nel primo tempo abbiamo pensato di restare più bassi per ripartire in transizioni. Ma non siamo stati bravi a sfruttare le ripartenze. Nel secondo tempo sapevo che l’inerzia della gara poteva cambiare con i subentrati, Ederson e Krstovic hanno dato una grande mano. Sono davvero molto soddisfatto, la squadra continua a crescere e la nostra forza è la panchina”, ha aggiunto. “Gli episodi? Non li ho visto, io rispetto le decisioni arbitrali e ci atteniamo a quanto è stato detto”, ha detto Palladino che infine sulla trasferta di Monaco ha concluso: “E’ una montagna da scalare, il risultato è compromesso ma andremo a giocarci la partita consapevoli di affrontare una grande squadra. Vogliamo dimostrare di poter essere competitivi. Poi vedremo”, ha concluso.