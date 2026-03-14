Napoli-Lecce oggi in serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla

Torna in campo oggi 14 marzo il Napoli di Antonio Conte, che cerca una vittoria in casa nella 29esima giornata di serie A contro il Lecce. Agli azzurri servono i tre punti per restare nel gruppo di testa con vista sulla Champions League del prossimo anno.

Gli azzurri di Conte ospitano al San Paolo un Lecce alla disperata ricerca di punti salvezza. Tra i campioni d’Italia si candidano ad una maglia da titolare i rientranti De Bruyne e Anguissa, mentre in avanti spazio ancora ad Hojlund e Alison Santos. Intanto ieri ha parlato il ds azzurro Giovanni Manna, che ha ribadito come il futuro del Napoli è ancora targato Conte. “È normale, si pianifica sempre, ci si conosce da due anni, il lavoro che è stato fatto è incredibile e positivo. In altre circostanze non saremmo terzi in classifica e non avremmo vinto una Supercoppa, staremmo parlando di altro, quindi con tranquillità e serenità guardiamo al futuro”, ha detto. Lo stesso vale per McTominay, su cui c’è l’interesse dei top club europei. “Scott è un calciatore importante, è contento di stare a Napoli, penso che lo dimostri quando gioca e quando vive la città. Ha ancora due anni di contratto, abbiamo un rapporto estremamente chiaro e franco con lui – ha aggiunto a proposito del futuro – Stiamo parlando, non è un argomento attuale”.

Napoli-Lecce: le probabili formazioni

Napoli (3-4-2-1) Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Anguissa, Gilmour, Spinazzola; Elmas, Alisson Santos; Hojlund.

Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Anguissa, Gilmour, Spinazzola; Elmas, Alisson Santos; Hojlund. Lecce (4-2-3-1) Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic.

Napoli-Lecce: orario e dove vederla

Napoli-Lecce è in programma al Maradona alle 18. La partita sarà disponibile su Dazn, e su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214). Match visibile anche in streaming sull’app di Dazn.