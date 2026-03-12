Bologna-Roma oggi in Europa League: orario, probabili formazioni e dove vederla

Oggi, 12 marzo, va in scena l’attesissimo derby italiano tra Bologna e Roma. Le due squadre si affronteranno a partire dalle 18.45 nel match di andata degli ottavi di finale di Europa League. Il ritorno è fissato all’Olimpico il prossimo 19 marzo.

Il Bologna arriva alla partita di questa sera dopo aver strappato la qualificazione ai playoff contro il Brann. In campionato i rossoblu hanno subito una battuta d’arresto contro il Verona, vittorioso per 2-1 in trasferta, ma cercheranno di buttarsi la sconfitta alle spalle contro gli uomini di Gian Piero Gasperini. Anche la Roma ha frenato la sua corsa in Serie A: dopo il pareggio per 3-3 contro la Juventus, domenica è arrivato lo stop sul campo del Genoa, guidato dall’ex Daniele De Rossi. I giallorossi si sono visti superare in classifica del Como, che ha raggiunto il quarto posto e ha 51 punti proprio come i capitolini.

Il Bologna è invece troppo lontano dai posti utili per le competizioni europee del prossimo anno e proprio per questo punta a strappare una vittoria contro la Roma in quello che, almeno per il momento, è il match più importante della sua stagione.

Ci va comunque cauto Vincenzo Italiano, allenatore dei rossoblu, che in conferenza stampa ha messo le mani avanti. “La Roma sta confermando il suo grande valore, una squadre di grande qualità che ha aggiunto anche un attaccante. Sarà un test probante, in una competizione di valore. Affrontiamo una Roma pericolosissima per quello che sta dimostrando”, ha affermato, soffermandosi anche sulla sfortuna di avere due italiane incontrarsi così presto nel torneo. “Mi è dispiaciuto questo sorteggio perché entrambe potevamo andare avanti. Servirà una partita quasi perfetta per mettere in difficoltà questa Roma. Loro hanno forza, qualità e dinamismo nel mezzo e noi dobbiamo essere pronti a controbattere”. L’ultimo scontro diretto con gli uomini di Gasperini risale allo scorso 23 agosto in occasione della prima giornata di campionato: si giocò a Roma e finì 1-0 per i padroni di casa.

I giallorossi intanto sono arrivati a Bologna. Ieri pomeriggio sui social ufficiali della società è stato diffuso un video che mostra la squadra al momento dell’imbarco verso l’Emilia Romagna. Nella consueta conferenza stampa alla vigilia del match, Gasperini ha affermato che “Ogni partita è importantissima. Non faremo calcoli e proveremo a fare il massimo”. E su quale competizione preferisce concentrarsi, l’allenatore giallorosso ha risposto che sia il campionato sia l’Europa League sono una priorità per la sua squadra. “Non abbiamo mai pensato di lasciare niente e giochiamo al massimo per tutti gli obiettivi. Non si possono fare scelte, si cerca di superare tutti i turni in Europa e fare il massimo in campionato. Se poi non ci riusciamo non è per scelta”.

Bologna-Roma: probabili formazioni

Bologna-Roma, stadio Dall’Ara di Bologna, ore 18.45

BOLOGNA (4-3-3) Skorupski; Joao Mario, Vitik, Lucumí, Zortea; Moro, Freuler, Ferguson; Orsolini, Castro, Rowe

ROMA (3-4-2-1) Svilar; Celik, Ndicka, Ghilardi; Rensch, Cristante, Pisilli, Wesley; Zaragoza, Pellegrini; Malen

Bologna-Roma: dove vederla in tv

Il derby di Europa League tra le due italiane ancora in gara sarà trasmesso in diretta su Sky, sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252). Il match potrà essere seguito anche in streaming su Sky Go e su NOW.