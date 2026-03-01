Serie A, la sfida Champions finisce in pareggio: Roma-Juventus 3-3

Reti di Wesley, Ndicka e Malen per i giallorossi. Di Boga, Conceição e Gatti i gol dei bianconeri

Pirotecnico pareggio per 3-3 fra Roma e Juventus nel match giocato all’Olimpico valido per la 27esima giornata del campionato di Serie A. I giallorossi, in vantaggio di due reti, si fanno rimontare nel finale. Il primo tempo si chiude sull’1-0 per la squadra di Gasperini grazie alla rete di Wesley al 39′. La Juve pareggia con Conceição al 47′ ma Ndicka al 54′ e Malen al 65′ portano i padroni di casa sul 3-1. I bianconeri non demordono e prima accorciano le distanze grazie a Boga al 78′ prima di trovare il gol del definitivo 3-3 in pieno recupero con Gatti al 93′. Per effetto di questo risultato la Roma si trova al quarto posto a quota 51 punti mentre la Juve è al sesto a quota 47.