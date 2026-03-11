Real-City e Psg-Chelsea stasera in Champions League: dove vederle

Torna protagonista oggi, 11 marzo, la UEFA Champions League. Dopo la sfortunata uscita dell’Atalanta, sconfitta 6-1 in casa dal Bayern, in campo per l’andata degli ottavi di finale scenderanno il Paris Saint-Germain contro il Chelsea FC, e il Real Madrid contro il Manchester City. Sfide che mettono di fronte quattro delle squadre più attese della massima competizione europea. Il Psg guidato da Luis Enrique arriva all’appuntamento dopo aver superato il AS Monaco nei playoff, risultato che ha consentito ai parigini di staccare il pass per gli ottavi. Percorso diverso invece per il Chelsea: i Blues hanno conquistato la qualificazione diretta grazie al sesto posto ottenuto nella fase campionato. Il Real Madrid si ritrovano a questo punto dopo aver eliminato dal massimo torneo europeo il Benfica, mentre il City si è qualificato direttamente saltando il turno di playoff. Di seguito tutte le informazioni sulla partita: orario del calcio d’inizio, probabili formazioni e dove seguire il match in diretta tv e in streaming.

Leverkusen affronta l’Arsenal e il Bodo/Glimt lo Sporting CP

Le altre due sfide valide per gli ottavi di Champions oggi sono Bayer Leverkusen-Arsenal e Bodo/Glimt-Sporting CP. In una fase così delicata della competizione ogni errore può pesare in maniera decisiva sull’esito della qualificazione, motivo per cui le squadre sono chiamate a mantenere altissima l’intensità per tutti i novanta minuti.

Probabili formazioni

Psg-Chelsea

Psg: (4-3-3) Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Dro Fernandez; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique

Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Dro Fernandez; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. Luis Enrique Chelsea (4-3-3) Sanchez; Gusto, Fofana, Chalobah, Hato; James, Caicedo, Enzo Fernandez; Palmer, Joao Pedro, Garnacho. All. Rosenior.

Real-Madrid-Manchester City

Real Madrid (4-3-3) Courtois; Alexander-Arnold, Asensio, Rudiger, F. Garcia; Valverde, Tchouameni, Camavinga; Guler; G. Garcia, Vinicius Jr. All. Alvaro Arbeloa

Courtois; Alexander-Arnold, Asensio, Rudiger, F. Garcia; Valverde, Tchouameni, Camavinga; Guler; G. Garcia, Vinicius Jr. Alvaro Arbeloa Manchester City (4-3-3) Donnarumma; Nunes, Dias, Guehi, Ait-Nouri; Bernardo, Rodri, O’Reilly; Semenyo, Haaland, Marmoush. All. Pep Guardiola.

Bayer Leverkusen-Arsenal

Bayer Leverkusen (3-4-2-1 ): Blaswich; Andrich, Quansah, Tapsoba; Poku, Garcia, Fernandez, Grimaldo; Maza, Terrier; Kofane. All. Hjulmand.

): Blaswich; Andrich, Quansah, Tapsoba; Poku, Garcia, Fernandez, Grimaldo; Maza, Terrier; Kofane. Hjulmand. Arsenal (4-3-3): Raya; Timber, Saliba (o Kiwior), Gabriel, Hincapié; Zubimendi, Rice; Saka, Eze, Martinelli; Gyökeres. All. Arteta.

Bodo/Glimt-Sporting CP

Bodo/Glimt (4-3-3): Haikin; Määttä, Gundersen, Aleesami, Bjørkan; Berg, Fet, Evjen; Blomberg, Høgh, Hauge. All. Knutsen.

Haikin; Määttä, Gundersen, Aleesami, Bjørkan; Berg, Fet, Evjen; Blomberg, Høgh, Hauge. Knutsen. Sporting CP (4-3-3): Rui Silva; Fresneda, Diomande, Inácio, Nuno Santos; Hjulmand, Morita, Bragança; Trincão, Luís Guilherme, Luis Suárez. All. Amorim.

Dove vederle

Psg-Chelsea

Il match sarà trasmesso in diretta tv da Sky Sport (canale 202 e 252) alle 21. La partita sarà visibile anche gratis e in chiaro su TV8, canale 8 del Digitale Terrestre. La partita sarà visibile anche in streaming sull’app di Sky Go e Now.

Real Madrid-Manchester City

La partita tra i blancos e il Manchester City sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva da Amazon Prime Video alle 21. La sfida sarà visibile anche in streaming su Amazon Prime Video.

Bayer Leverkusen-Arsenal

La partita in programma alle 18:45 è visibile in diretta tv esclusiva su SkySport, precisamente ai canali 201 e 251 del telecomando. Per gli abbonati alla piattaforma, la gara è visibile in streaming su Sky Go. Un’altra possibilità da remoto è quella di NOW.

Bodo/Glimt-Sporting CP

Sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport, con il calcio d’inizio fissato alle ore 21 di questa sera, mercoledì 11 marzo. Si potrà vedere il match anche in streaming su Sky Go e su NOW.