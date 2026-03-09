Lazio-Sassuolo oggi in Serie A: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv

La 28ª giornata di Serie A si chiude con Lazio-Sassuolo, l’ultimo posticipo del weekend lungo che mette di fronte la squadra di Sarri ai neroverdi allenati da Grosso. La stagione travagliata dei biancocelesti, che giocheranno ancora in uno stadio semi deserto a causa della protesta della tifoseria contro il presidente Lotito, è resa ancora più problematica dal grave infortunio occorso a Ivan Provedel. Il portiere, operato alla spalla, ha praticamente chiuso la stagione. Al suo posto esordirà in Serie A il giovane Edoardo Motta.
Di segno opposto la stagione del Sassuolo, che in classifica sopravanza la Lazio di 4 punti e viene dalla prestigiosa vittoria in casa contro l’Atalanta. L’ottimo lavoro di Fabio Grosso è testimoniato dal nono posto in classifica, a ridosso delle prime posizioni per l’Europa.
I risultati della 28ª giornata
- Napoli-Torino 2-1
- Cagliari-Como 1-2
- Atalanta-Udinese 2-2
- Juventus-Pisa 4-0
- Lecce-Cremonese 2-1
- Bologna-Verona 1-2
- Fiorentina-Parma 0-0
- Genoa-Roma 2-1
- Milan-Inter 1-0
La classifica aggiornata
- Inter 67
- Milan 60
- Napoli 56
- Como 51
- Roma 51
- Juventus 50
- Atalanta 46
- Bologna 39
- Sassuolo 38 *
- Udinese 36
- Lazio 34 *
- Parma 34
- Genoa 30
- Cagliari 30
- Torino 30
- Lecce 27
- Fiorentina 25
- Cremonese 24
- Verona 18
- Pisa 15
* Lazio e Sassuolo una partita in meno
Lazio-Sassuolo: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv
Ecco le probabili formazioni del match, secondo le ultime dai campi:
Lazio (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. All. Sarri
Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Lipani, Koné; Berardi, Nzola, Laurienté. All. Grosso
L’orario della partita è quello canonico dei posticipi di Serie A delle 20.45, il match sarà trasmesso in tv e in streaming su Dazn e sui canali Sky Sport 201 e 251.