Lazio-Sassuolo oggi in Serie A: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv

La 28ª giornata di Serie A si chiude con Lazio-Sassuolo, l’ultimo posticipo del weekend lungo che mette di fronte la squadra di Sarri ai neroverdi allenati da Grosso. La stagione travagliata dei biancocelesti, che giocheranno ancora in uno stadio semi deserto a causa della protesta della tifoseria contro il presidente Lotito, è resa ancora più problematica dal grave infortunio occorso a Ivan Provedel. Il portiere, operato alla spalla, ha praticamente chiuso la stagione. Al suo posto esordirà in Serie A il giovane Edoardo Motta.

Di segno opposto la stagione del Sassuolo, che in classifica sopravanza la Lazio di 4 punti e viene dalla prestigiosa vittoria in casa contro l’Atalanta. L’ottimo lavoro di Fabio Grosso è testimoniato dal nono posto in classifica, a ridosso delle prime posizioni per l’Europa.

I risultati della 28ª giornata

Napoli-Torino 2-1

Cagliari-Como 1-2

Atalanta-Udinese 2-2

Juventus-Pisa 4-0

Lecce-Cremonese 2-1

Bologna-Verona 1-2

Fiorentina-Parma 0-0

Genoa-Roma 2-1

Milan-Inter 1-0

La classifica aggiornata

Inter 67

Milan 60

Napoli 56

Como 51

Roma 51

Juventus 50

Atalanta 46

Bologna 39

Sassuolo 38 *

Udinese 36

Lazio 34 *

Parma 34

Genoa 30

Cagliari 30

Torino 30

Lecce 27

Fiorentina 25

Cremonese 24

Verona 18

Pisa 15

* Lazio e Sassuolo una partita in meno

Lazio-Sassuolo: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv

Ecco le probabili formazioni del match, secondo le ultime dai campi:

Lazio (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. All. Sarri

Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Lipani, Koné; Berardi, Nzola, Laurienté. All. Grosso

L’orario della partita è quello canonico dei posticipi di Serie A delle 20.45, il match sarà trasmesso in tv e in streaming su Dazn e sui canali Sky Sport 201 e 251.