Sassuolo-Atalanta 2-1, impresa degli emiliani: in 10 per 80 minuti

Le fatiche della Champions non perdonano. Un ottimo Sassuolo, nonostante l’inferiorità numerica, piega l’Atalanta 2-1 in una gara valida per la 27a giornata di Serie A. I neroverdi di Fabio Grosso si portano a 38 punti in classifica, blindano di fatto la salvezza, e possono guardare anche a qualcosa di più. L’Atalanta resta invece ferma a quota 45 punti, complice una prestazione non brillante figlia quasi certamente della stanchezza fisica e mentale dopo la rimonta in Champions contro il Borussia Dortmund.

Un grandissimo Sassuolo vince in inferiorità numerica grazie ai gol di Koné e Thorstvedt 💎#SassuoloAtalanta pic.twitter.com/qj1jbRjbyo — Lega Serie A (@SerieA) March 1, 2026

Sassuolo-Atalanta: il racconto della partita

Prima frazione scoppiettante al ‘Mapei Stadium’, con occasioni da una parte e dall’altra. I protagonisti sono così i due portieri Muric e Carnesecchi a dire di no, prima a Pinamonti e Bellanova. Neroverdi in dieci dal 16′, quando viene espulso Pinamonti per un fallo su Djimsiti. L’Atalanta non ne approfitta e anzi subisce il gol dei padroni di casa firmato da Koné in mischia al 23′, su un corner di Laurienté.

Nella ripresa l’Atalanta fatica a trovare il cambio di passo, tanto che il Sassuolo di fatto non corre rischi fino al gol del raddoppio firmato al 69′ da Thorstvedt con un bel sinistro all’incrocio dei pali dal limite dell’area. Sono sotto di due reti la Dea si scuote, sfiorando il gol con un colpo di testa di Krstovic respinto in tuffo da Muric. Solo nel finale, però, l’Atalanta riesce ad accorciare le distanze con un destro da centro area di Musah su assist di Zappacosta. Ma ormai è troppo tardi per completare la rimonta, anche se nel recupero Scalvini di testa colpisce una traversa clamorosa complice una deviazione miracolosa di Muric.