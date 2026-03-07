Home > Calcio > Atalanta-Udinese oggi in Serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

La 28ª giornata di Serie A 2025/26 vedrà di fronte Atalanta e Udinese allo stadio New Balance Arena di Bergamo, sabato 7 marzo alle ore 18:00. L’Udinese ha vinto l’ultima sfida contro l’Atalanta in campionato, il 1° novembre 2025 per 1-0, e potrebbe riuscire a battere la Dea per due match consecutivi per la prima volta dal 2006, quando la serie arrivò a tre.

I bergamaschi puntano a mettersi alle spalle il ko contro il Sassuolo, con il quale si è interrotta una striscia di nove risultati utili consecutivi; Palladino vuole ripartire a caccia di un posto in Europa. Non è della stessa idea la formazione friulana che ha interrotto una striscia di ko di fila battendo la Fiorentina, ora i bianconeri cercano il bis per rimanere tra le prime dieci.

Dove vedere Atalanta-Udinese in TV e streaming

La sfida sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN, con collegamento a partire dalle 17:30. Gli appassionati potranno seguire il match sia in TV che in streaming live, garantendo aggiornamenti in tempo reale su gol, azioni e statistiche.

Probabili formazioni e assenze

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou. Djimsiti, Ahanor; Bellanova, Musah, Pasalic, Zappacosta; Samardzic, K. Sulemana; Scamacca. All. Palladino

Squalificati: nessuno

Indisponibili: De Ketelaere, Ederson, Raspadori, Scalvini

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Kabasele, Mlacic; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Zaniolo; Davis. All. Runjaic

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Solet, Zanoli, Bertola, Atta