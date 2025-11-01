Udinese-Atalanta 1-0, Zaniolo infligge la prima sconfitta alla Dea

Basta il gol dell’ex Niccolò Zaniolo all’Udinese per avere la meglio sull’Atalanta nella nona giornata di Serie A. La giocata che decide il match arriva al 40′, quando Zaniolo (servito in area) tocca e batte Carnesecchi. I tre punti consentono ai friulani di superare proprio la Dea in classifica. L’Udinese sale a 15, l’Atalanta resta a 13. Per gli uomini di Juric (che venivano da tre pareggi consecutivi in campionato) si tratta della prima sconfitta in Serie A in questa stagione.

Il più classico dei gol dell'ex decide #UdineseAtalanta ✍ pic.twitter.com/bTr9wogkbW — Lega Serie A (@SerieA) November 1, 2025

Juric: “Oggi prima prestazione negativa della mia Atalanta”

“Una prestazione sbagliata, sia sotto l’aspetto del ritmo che tecnico”. Così l’allenatore dell’Atalanta Ivan Juric ha descritto, ai microfoni di Dazn, la partita contro l’Udinese. “Fino ad ora ero contento per le prestazioni, in alcune partite meritavamo di più come contro il Milan, mentre oggi siamo stati sempre sotto. Per la prima volta la prestazione è stata negativa“, ha aggiunto il tecnico croato. “Oggi abbiamo anche cambiato cinque giocatori rispetto alla gara con il Milan, che secondo me dovevano fare di più e giocare con un altro ritmo. Una prestazione negativa, lo accetto ma spero non si ripeta“, ha detto Juric. “Il livello rispetto alle partite precedenti si è abbassato tanto e questo non deve succedere. Siamo l’Atalanta e ti devi abituare a cambiare“, ha concluso.

Runjaic: “Ottima prova dell’Udinese, Zaniolo sta crescendo”

“È sempre difficile vincere in Serie A, l’Atalanta è una squadra forte. Devi essere compatto e sfruttare le occasioni per segnare, nel secondo tempo oggi ho visto una grande squadra matura. Ho visto una buona alchimia, bene nel lavorare insieme, nel difendere il risultato. Questo mi soddisfa oggi”. Queste invece le parole del mister bianconero, Kosta Runjaic. “Siamo una squadra giovane, stiamo inserendo tanti giocatori nuovi. Stiamo migliorando, fa tutto parte di un processo per cui lavoriamo settimana per settimana. Zaniolo e Zanoli stanno crescendo di condizione e oggi abbiamo fatto una grande prova sotto l’aspetto difensivo, senza commettere errori. Sono molto soddisfatto”, ha aggiunto. “Atta? È un potenziale top player, è un giocatore su cui lavoriamo molto sul punto di vista individuale, deve migliorare sulle decisioni, quando tirare o passare. Può ancora sprigionare tutto il suo talento“, ha concluso.

Udinese-Atalanta 1-0, il tabellino

Udinese-Atalanta 1-0 (1-0 p.t.) – 40′ Zaniolo

Udinese (3-5-2): Okoye; Bertola (30’ st Palma), Kabasele, Solet; Zanoli (30’ st Ehizibue), Ekkelenkamp (24’ st Piotrowski), Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo (24’ st Bayo), Buksa (41’ st Zarraga). All. Runjaic

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Koussounou (39’ st Brescianini), Hien, Djimsiti; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Zalewski (32’ st Bellanova); Samardzic (32’ st De Ketelaere), Sulemana (15’ st Lookman); Scamacca (15’ st Krstovic). All. Juric

Arbitro: Michael Fabbri di Ravenna

Ammoniti: Kamara (U); Krstovic, De Ketelaere, Ederson (A)