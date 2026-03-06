Nessuno aveva dubbi: Lamine Yamal, fenomeno classe 2007 del Barcellona, è al primo posto tra i calciatori più prezioso al mondo secondo le valutazioni di mercato di Football Benchmark. A seguire, sul podio, ci sono Kylian Mbappé del Real Madrid e Erling Haaland del Manchester City. Nelle classifiche stilate dal gruppo ci sono anche due giocatori italiani: Francesco Pio Esposito e Gianluigi Donnarumma. L’attaccante dell’Inter, classe 2005, è al terzo posto della top 10 dei giocatori che hanno aumentato il proprio valore da dicembre 2025 a febbraio 2026. La giovane stella dell’Inter questa stagione ha realizzato sette gol e sei assist in 37 presenze tra Serie A, Champions League e Coppa Italia. Gigio, invece, è considerato il portiere più prezioso al mondo.
I 10 calciatori più preziosi al mondo
- Yamal 286.8 milioni – Barcellona
- Mbappé 232.2 milioni – Real Madrid
- Haaland 206.3 milioni – Manchester City
- Bellingham 177.2 milioni – Real Madrid
- Saka 140.7 milioni – Arsenal
- Wirtz 138.4 milioni – Liverpool
- Pedri 138.1 milioni – Barcellona
- Olise 133.8 milioni – Bayern Monaco
- Vinicius 133.3 milioni – Real Madrid
- Musiala 123.2 milioni – Bayern Monaco
I 10 calciatori che hanno incrementato il proprio valore
- Diomande 50.9 milioni (+37.8 milioni) – RB Lipsia
- Guehi 60 milioni (+31.9 milioni) – Manchester City
- Esposito 50.5 milioni (+27.7 milioni) – Inter
- Carreras 67.1 milioni (+21.8 milioni) – Real Madrid
- Lopez 75.6 milioni (+20.6 milioni) – Barcellona
- Cherki 78.6 milioni (+19.4 milioni) – Manchester City
- El Mala 34 milioni (+19.4 milioni) – Colonia
- Paz 73.9 milioni (+16.2 milioni) – Como
- Diaz 81.8 milioni (+15.5 milioni) – Bayern Monaco
- Rayan 37.1 milioni (+14.7 milioni) – Bournemouth
I 10 calciatori più preziosi in base al ruolo
- Vinicius 133.3 milioni – attaccante Real Madrid
- Mbappé 232.2 milioni – attaccante Real Madrid
- Lamine Yamal 286.8 milioni – attaccante Barcellona
- Bellingham 177.2 milioni – centrocampista Real Madrid
- Pedri 138.1 milioni – centrocampista Barcellona
- Vitinha 96.1 milioni – centrocampista Psg
- Mendes 86 milioni – difensore Psg
- Cubarsì 113.8 milioni – difensore Barcellona
- Hakimi 82.3 milioni – difensore Psg
- Donnarumma 55.9 milioni – portiere Manchester City