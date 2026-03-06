Nessuno aveva dubbi: Lamine Yamal, fenomeno classe 2007 del Barcellona, è al primo posto tra i calciatori più prezioso al mondo secondo le valutazioni di mercato di Football Benchmark. A seguire, sul podio, ci sono Kylian Mbappé del Real Madrid e Erling Haaland del Manchester City. Nelle classifiche stilate dal gruppo ci sono anche due giocatori italiani: Francesco Pio Esposito e Gianluigi Donnarumma. L’attaccante dell’Inter, classe 2005, è al terzo posto della top 10 dei giocatori che hanno aumentato il proprio valore da dicembre 2025 a febbraio 2026. La giovane stella dell’Inter questa stagione ha realizzato sette gol e sei assist in 37 presenze tra Serie A, Champions League e Coppa Italia. Gigio, invece, è considerato il portiere più prezioso al mondo.

I 10 calciatori più preziosi al mondo

Yamal 286.8 milioni – Barcellona Mbappé 232.2 milioni – Real Madrid Haaland 206.3 milioni – Manchester City Bellingham 177.2 milioni – Real Madrid Saka 140.7 milioni – Arsenal Wirtz 138.4 milioni – Liverpool Pedri 138.1 milioni – Barcellona Olise 133.8 milioni – Bayern Monaco Vinicius 133.3 milioni – Real Madrid Musiala 123.2 milioni – Bayern Monaco

I 10 calciatori che hanno incrementato il proprio valore

Diomande 50.9 milioni (+37.8 milioni) – RB Lipsia Guehi 60 milioni (+31.9 milioni) – Manchester City Esposito 50.5 milioni (+27.7 milioni) – Inter Carreras 67.1 milioni (+21.8 milioni) – Real Madrid Lopez 75.6 milioni (+20.6 milioni) – Barcellona Cherki 78.6 milioni (+19.4 milioni) – Manchester City El Mala 34 milioni (+19.4 milioni) – Colonia Paz 73.9 milioni (+16.2 milioni) – Como Diaz 81.8 milioni (+15.5 milioni) – Bayern Monaco Rayan 37.1 milioni (+14.7 milioni) – Bournemouth

Francesco Pio Esposito, Milano, 23 gennaio 2026 (AP Photo/Luca Bruno)

I 10 calciatori più preziosi in base al ruolo