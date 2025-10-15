Pio Esposito, Yildiz e Leoni tra i 25 candidati al Golden Boy 2025: la lista vale più di un miliardo

Ci sono anche l’attaccante della Juventus Kenan Yildiz, il centravanti dell’Inter Francesco Pio Esposito – fresco di primo gol in Azzurro – e il difensore del Liverpool Giovanni Leoni nell’elenco dei 25 finalisti del premio ‘European Golden Boy-Absolute Best 2025’, svelato oggi alla Badia di Sant’Andrea sulla collina degli Erzelli di Genova. Nella lista compaiono i primi 20 giocatori dell’aggiornamento di ottobre del Golden Boy Football Benchmark Index, strumento realizzato in collaborazione con Football Benchmark – data & analytics partner del premio – che permette di monitorare costantemente le prestazioni dei calciatori Under 21 dei club europei prendendo in considerazione dati oggettivi tra cui minutaggio, performance in Nazionale e nei rispettivi club e trasferimenti. Ai primi 20 del ranking si aggiungono 5 ulteriori calciatori presenti tra la 21/a e la centesima posizione del GBFB Index: questi 5 giocatori accedono alla fase finale del premio European Golden Boy – Absolute Best, grazie alle 5 Wild Card.

Chi sono i favoriti

Tra i papabili per il trionfo finale ci sono Pau Cubarsì del Barcellona, i gioiellini del Psg Desiré Douè e Warren Zaire-Emery, i giocatori del Real Madrid Dean Huijsen, Arda Guler e Franco Mastantuono. Da questo momento la giuria internazionale dell’European Golden Boy – composta da 50 giornalisti di tutta Europa – sceglierà tra i 25 finalisti il vincitore del premio Absolute Best che sarà annunciato in una conferenza stampa prevista nel mese di novembre insieme ai nomi di tutti gli altri premiati. Nella lista dei 25 finalisti sono rappresentate 13 Nazioni, con Francia e Inghilterra primatiste con 5 giocatori seguiti da Spagna, Italia, Turchia e Portogallo (2). Con 9 candidati la Premier League guida la classifica dei campionati più rappresentati, davanti a Liga, Ligue 1 (4) e Liga portoghese (3).

Una lista che vale più di 1 miliardo

Sono due i club che vantano tre tesserati tra i finalisti: Paris Saint-Germain e Real Madrid (tutti in top 10). Il valore di mercato complessivo dei 25 finalisti supera il miliardo di euro, attestandosi a 1.256,6 milioni. Nel corso della serata sono, inoltre, state annunciate le 10 finaliste all’European Golden Girl che premia la miglior calciatrice Under 21 di un club europeo: Marta Carissimi, responsabile del settore femminile del Genoa, ha presentato la top ten e ha regalato una panoramica sul movimento italiano. L’annuncio dei finalisti è stato arricchito dalla presenza di alcuni ospiti accolti sul palco dal direttore di Tuttosport Guido Vaciago e dalla giornalista di Sky Sport Federica Lodi: grazie agli interventi di Patrick Vieira, allenatore del Genoa, del CEO rossoblù Andrés Blázquez e del Football Club Advisor Federico Mari, sono stati affrontati temi strettamente legati al calcio giovanile, dall’importanza delle strutture ai diversi modelli di sviluppo dei giovani talenti applicati in Europa.