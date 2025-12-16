Fifa Awards, Donnarumma miglior portiere 2025

Gianluigi Donnarumma è stato nominato The Best Fifa Men’s Goalkeeper 2025, conquistando il premio per la prima volta nella sua carriera. Il portiere italiano ha vissuto un anno ricco di successi, vincendo trofei in quattro competizioni diverse con il suo ex club, il Paris Saint-Germain. Il momento più iconico è stato probabilmente la porta inviolata nella finale di Champions League del 31 maggio 2025, vinta 5-0 contro l’Inter. Il numero 1, oggi 26enne, ha inoltre conquistato altri tre titoli nazionali in Francia: Ligue 1, Coupe de France e Trophée des Champions. Ha fatto parte anche della squadra del PSG che si è classificata seconda alla Coppa del Mondo per Club Fifa 2025. Ora al Manchester City in Premier League, Donnarumma ha superato nella votazione per il premio di quest’anno altri grandi portieri come Alisson Becker, Thibaut Courtois, Emiliano Martinez, Manuel Neuer, David Raya, Yann Sommer e Wojciech Szczesny.

Cos’ha detto il portiere azzurro

“È un grande onore vincere questo prestigioso premio e vorrei ringraziare tutti coloro che hanno votato per me. Sono estremamente orgoglioso di essere stato nominato il migliore al mondo, davanti a portieri così straordinari per i quali nutro grande rispetto e ammirazione”, le parole di Donnarumma riportate dal sito del Manchester City. “Congratulazioni a Gianluigi Donnarumma per il titolo di Miglior Portiere Fifa 2025. Straordinario con il Psg durante il Mondiale per Club Fifa, dopo la vittoria in Champions League e la tripletta in campionato. Donnarumma è il primo italiano a conquistare questo titolo dai tempi di Gianluigi Buffon nel 2017, dimostrando di esserne un degno successore”, ha commentato anche il presidente della Fifa Gianni Infantino su Instagram.