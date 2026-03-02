Accesso Archivi

lunedì 2 marzo 2026

Pisa-Bologna oggi in serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla

Il tecnico del Pisa Oscar Hiljemark (Foto LaPresse/Alessandro La Rocca)
Il Pisa di Hiljemark riceve oggi 2 marzo il Bologna nel primo posticipo della 27esima giornata della serie A con un disperato bisogno di fare punti. Ma anche i rossoblu di Italiano non possono permettersi ulteriori passi falsi in un momento delicato del campionato.

Pisa-Bologna: le probabili formazioni

  • Pisa (3-5-2): Nicolas; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Leris, Loyola, Aebischer, Marin, Iling-Junior; Moreo; Stojkovic.
  • Bologna (4-3-3): Skorupski; Joao Mario, Vitik, Lucumì, Zortea; Sohm, Freuler, Moro; Orsolini, Dallinga, Cambiaghi.

Pisa-Bologna: orario e dove vedere

La partita tra Pisa e Bologna, valida per la 27esima giornata di serie A, è in programma alle 18.30. Il match verrà trasmesso in esclusiva da Dazn.

