Torino-Lazio 2-0, debutto vincente per D’Aversa

Inizia con il piede giusto l’avventura di Roberto D’Aversa sulla panchina del Torino. I granata battono 2-0 la Lazio con un gol per tempo. Apre Simeone al 21′ e raddoppia Zapata al 53′. Tre punti che portano i piemontesi a quota 30 punti in classifica, a +6 dalla zona retrocessione. La Lazio, invece, resta ferma a 34.
Torino-Lazio: formazioni ufficiali e tabellino
Torino (3-5-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Lazaro, Gineitis, Prati, Vlasic, Obrador; Simeone, Zapata; All. D’Aversa
Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Pellegrini; Belahyane, Cataldi, Taylor; Cancellieri, Ratkov, Zaccagni; All. Sarri
Gol: Simeone 21′ (T), Zapata 53′ (T)
Arbitro: Abisso
Ammonizioni: Gineitis (T), Vlasic (T), Tameze (T), Kulenovic (T), Nuno Tavares (L)
Espulsioni: nessuno