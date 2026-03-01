Cremonese-Milan 0-2, in gol Pavlovic e Leao

Il Milan si impone per 2-0 sulla Cremonese, nell’anticipo di mezzogiorno della 27esima giornata di Serie A. I gol di Pavlovic all’ 89′ e di Leao al 94′.

Allegri: “Vittoria Milan importante per dimenticare Parma e verso derby”

“La Cremonese è una squadra complicata da giocarci contro, noi abbiamo avuto delle occasioni già nel primo tempo. Poi chi è entrato nella ripresa ha fatto bene e vincere oggi era importante per cancellare la sconfitta con il Parma, avvicinarci al nostro obiettivo e prepararci bene per il derby“. Così l’allenatore del Milan Massimiliano Allegri commenta a Dazn la vittoria sofferta del Milan contro la Cremonese. “Ora abbiamo una settimana per giocare questa partita meravigliosa e poi proseguiremo con il nostro campionato. Sarà una partita meravigliosa e può succedere di tutto. Speriamo che i numeri domenica saranno contro l’Inter”, ha aggiunto il tecnico rossonero.

Sulla possibilità di giocare con il tridente, come nel finale di partita, Allegri ha detto: “In questo momento è una soluzione da gara in corso perché comunque quando ci sono grandi ritmi è normale che anche gli esterni devono lavorare molto e quindi perdiamo un po’ di lucidità. In quel momento della partita c’era bisogno di giocatori offensivi. Abbiamo inserito Fullkrug e messo Pulisic a destra, che nonostante abbia avuto un’occasione importante ha fatto una buona partita, sta ritrovando la condizione così come Rafa, così come tutti gli altri”.

“Vediamo cammin facendo, si può giocare anche con i tre davanti ed il doppio mediano. Vediamo un attimino. In questo momento della stagione non mi interessano tanto i moduli ed i sistemi di gioco – ha detto Allegri – abbiamo un obiettivo troppo grosso da centrare, con le squadre dietro che continuano a far punti. Il Como, il Napoli ieri ha vinto, deve giocare l’Atalanta, la Roma e la Juventus. Bisogna fare un passettino alla volta sapendo che la strada è ancora molto lunga”.

Leao: “Tre punti importanti, ora derby da vita o morte per il Milan”

“Abbiamo un obiettivo che è di tornare in Champions. Questa partita era fondamentale per i tre punti”. Così Rafa Leao commenta a Dazn la vittoria del Milan contro la Cremonese.

Ora arriva il Derby. “Dovevamo finire bene la partita e vincere. Abbiamo vinto. Contro l’Inter sarà un’altra partita, non dico decisiva. Ma il derby è sempre una partita personale per tutti noi – ha aggiunto – arriviamo lì con tutto il rispetto dell’Inter, che è una grande squadra, ma con la voglia di fare risultato. Dovremo prepararla molto bene, il mister conosce questa partita. E secondo me ci arriviamo pronti“. Cos’è il Derby per Leao. “È una partita molto bella da giocare. Questa settimana che inizia si sente, anche fuori Milano. A tutti piace giocare queste partite. Ai miei compagni chiedo di dare il massimo e di prenderla ‘sul personale’, perché è una partita da vita o morte“, ha concluso Leao.

Nicola: “Cremonese su strada giusta, questa è nostra identità”

“Il senso di frustrazione viene quando non riesci a fare la partita con personalità come oggi. Ecco perché oggi i ragazzi hanno dato una grandissima risposta oggi, c’è da curare di più i dettagli e giocare con questa filosofia. Bravi i ragazzi oggi, continuiamo su questa strada perché questa è la nostra identità”. Così l’allenatore della Cremonese Davide Nicola commenta a Dazn la sconfitta contro il Milan in campionato. “Noi siamo stati costruiti per giocare così, ma con questo modo di interpretare la partita abbiamo delle linee di gioco per impensierire di più l’avversario”, ha aggiunto.

Per Bartesaghi risentimento al flessore destro

Dall’infermeria rossonera, intanto, arriva la notizia che l’esterno del Milan Davide Bartesaghi, uscito nel finale della gara vinta contro la Cremonese, ha riportato un risentimento al flessore destro. Questa la prima diagnosi resa nota dallo stesso club nel dopo partita. Per il classe 2005 si tratta del primo infortunio dalla stagione 2023/2024, quando era rimasto fuori dal campo per quattro giorni a causa di un problema alla caviglia.